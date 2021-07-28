🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады-2020 в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем

От России в заплыве выступили Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев. Они показали второе время 7,01,81.

Подиум:

1. 🇬🇧 Великобритания – 6,58,58.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇦🇺 Австралия – 7,01,84.

На Олимпиаде-2016 эту дистанцию выиграли США, а Россия не попала в тройку.

Ранее Рылов стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине: