Олимпиада-2020
Плавание
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🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады-2020 в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем
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От России в заплыве выступили Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев. Они показали второе время 7,01,81.
Подиум:
1. 🇬🇧 Великобритания – 6,58,58.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇦🇺 Австралия – 7,01,84.
На Олимпиаде-2016 эту дистанцию выиграли США, а Россия не попала в тройку.
Ранее Рылов стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине:
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