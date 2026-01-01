Плавание

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Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
#Пенни Олексяк
«Крутит ручку пропаганды, источая вербальный пот». Все обсуждают слова американца про русского пловца – даже депутаты и Песков. Но конфликта там нет
#Евгений Рылов
Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу
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#Евгений Рылов
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Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года
#Евгений Рылов
Почему американцы иногда рисуют свой флаг неправильно – в обратную сторону. Это из-за правила военных
#Плавание
Пловец Колесников выиграл бронзу на Олимпиаде. Розовая шапочка – традиция: так его бабушке проще болеть за него по телевизору
#Олимпиада-2020
Русский пловец Чупков без ума от своего тренера: тот называет его малышом и сравнивает тактику с футболом. До медали им не хватило всего 0,11 секунды
#Олимпиада-2020
Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание
#Майкл Фелпс
Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
#Майкл Фелпс
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Золотой медалист Олимпиады Рылов хотел выйти на награждение в маске с котом. Организаторы запретили 🐈
#Евгений Рылов
Как быстро различать все стили плавания и ориентироваться в них
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#Плавание
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Русский пловец налетал 19 часов в самолетах – потому что по ошибке взял паспорт отца вместо своего загранника
#Максим Ступин
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
#Олимпиада-2020
Австралийский пловец отказался встать на пьедестал со своим главным соперником из-за допингового скандала
#ЧМ-2019 (водные виды)