Австралийский пловец отказался встать на пьедестал со своим главным соперником из-за допингового скандала
Австралиец Мэк Хортон и китаец Ян Сунь − давние соперники в плавании, и конфликт между ними уже вышел за пределы спорта. На чемпионате мира по плаванию в Южной Корее Хортон, занявший второе место на дистанции 400 м вольным стилем, отказался встать на один пьедестал с победившим Сунем, за что моментально собрал кучу восторга с одной стороны и ненависти с другой.
Причина такого поведения − допинговый скандал, в котором замешан Ян Сунь. Но у него тоже есть своя версия произошедшего.
Что за скандал?
В сентября прошлого года к Яну приехали допинг-офицеры. На бумаге произошедшее звучит страшно: китаец отказался сдать анализ мочи, разбил молотком пробу крови и прогнал представителей допинг-контроля. А что самое главное − его никак не наказали.
Но сам Сунь считает, что все сделал верно. Дело в том, что по его версии лишь у одного допинг-офицера была необходимая аккредитация. Остальные якобы пришли без существенных оснований, да еще и снимали все на камеру.
Решение бойкотировать эту допинг-пробу он принял вместе со своими адвокатами. И на то были основания: была вероятность, что неавторизированная проверка носит цель как-то подставить его.
Впрочем, вероятность, что его накажут, все еще есть. Сейчас это дело перепроверяет WADA, но пока что Сунь допущен до соревнований.
Пловца не впервые подозревают в допинговых махинациях
Все началось в 2014 году, когда в крови Яна нашли запрещенный препарат триметазидин. Сам пловец объяснял, что этот препарат ему выписал врач, и никто не был в курсе, что для спортсменов это лекарство запрещено.
Триметазидин применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях (например, стенокардия). Существенного влияния на результаты он оказать не должен.
Но репутация у Яна Суня все равно очень пострадала. Например, французский пловец Камиль Лакур так комментирует его победы:
«Очень грустно, что наш вид спорта так развивается. Это напоминает мне легкую атлетику, где в каждом финале по 2-3 спортсмена употребляют допинг. Возмущает, когда на пьедестале оказываются обманщики. Сунь Ян, получивший золото, писает фиолетовым».
Сунь Ян может побеждать из-за допинга?
Теория, что победы китайского пловца объясняются допингом, почти наверняка неверна. Серебряный призер ЧМ-2019 Евгений Рылов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что стиль Яна не похож на стили других пловцов, и это дает ему ключевое преимущество.
«Не уверен, что Сунь Ян что-то употребляет. Это не доказано. Даже по стилю плавания видно, что он другого уровня. Он делает гораздо длиннее шаг, всегда всех убирает на второй половине. На Олимпиаде он проиграл, поэтому его можно победить.
Скорее это вопрос какой-то обиды. Ему типа можно, а мне нельзя? Люди просто придумывают оправдания для себя. Если ты можешь, то делаешь. Вот и все».