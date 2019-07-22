Австралийский пловец отказался встать на пьедестал со своим главным соперником из-за допингового скандала

Что за скандал?

В сентября прошлого года к Яну приехали допинг-офицеры. На бумаге произошедшее звучит страшно: китаец отказался сдать анализ мочи, разбил молотком пробу крови и прогнал представителей допинг-контроля. А что самое главное − его никак не наказали.

Но сам Сунь считает, что все сделал верно. Дело в том, что по его версии лишь у одного допинг-офицера была необходимая аккредитация. Остальные якобы пришли без существенных оснований, да еще и снимали все на камеру.

Решение бойкотировать эту допинг-пробу он принял вместе со своими адвокатами. И на то были основания: была вероятность, что неавторизированная проверка носит цель как-то подставить его.

Впрочем, вероятность, что его накажут, все еще есть. Сейчас это дело перепроверяет WADA, но пока что Сунь допущен до соревнований.