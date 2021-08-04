Самая титулованная олимпийская спортсменка Канады наехала на учителя после трех медалей в Токио: «Благодарю за слова, что плавание ни к чему не приведет»
Главные моменты с участием канадской пловчихи Пенни Олексяк на Олимпиаде в Токио:
1. Серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем.
2. Бронза на дистанции 200 м вольным стилем.
3. Бронза в комбинированной эстафете 4х100 м.
Олексяк на этой Олимпиаде завоевала шестую олимпийскую медаль. Две бронзы и серебро у нее было с Олимпийских игр в Рио в 2016 году. 13 июня она отпраздновала свое 21-летие, но в этом возрасте она уже самая титулованная олимпийская спортсменка Канады.
Для нее соревнования в Токио уже завершились. И сразу же после них Олексяк написала такой твит:
«Я только что загуглила «Самый титулованный олимпиец Канады». И тут всплыло мое имя. Я хочу поблагодарить того учителя в старшей школе, который сказал мне перестать плавать, чтобы сосредоточиться на школе, потому что плавание меня ни к чему не приведет. Это то, из чего сделаны мечты».
В комментарии прибежали люди, которые обвинили Олексяк в ущемлении учителей. И тут уже пришлось извиняться:
«Мой последний твит не имеет никакого отношения к учителям в целом. Моя сестра – учительница, и она вдохновляет детей каждый день. Большинство моих учителей видели мое рвение и поддерживали меня. Они помогали мне на всем пути».