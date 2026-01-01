Плавание

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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Пловец Евгений Рылов взял второе золото на Олимпиаде-2020. Он установил олимпийский рекорд
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла серебро Олимпиады-2020 в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺 🥇🥈Рылов – победитель Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине, Колесников – серебряный призер
#Евгений Рылов
Олимпиада 2020
Российский пловец получил выговор за видео, как успешно пройти тест на коронавирус
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Япония выиграла золото в женском плавании на 400 м комплексом. Россия не представлена в дисциплине
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Пловец из Туниса в 18 лет стал олимпийским чемпионом в Токио. Россия не попала в финальный заплыв
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
США выиграли первую золотую медаль на Олимпиаде-2020 в плавании на 400 м комплексом. Россия не попала в финал
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Австралийки выиграли Олимпиаду-2020 в эстафете 4х100 м вольным стилем. Побили свой же мировой рекорд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
CAS разрешил Андрусенко и Кудашеву выступать на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Футбол
BBC назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Среди них – футболистки, судья, сумоистка и легкоатлетки
#Меган Рапино