США выиграли первую золотую медаль на Олимпиаде-2020 в плавании на 400 м комплексом. Россия не попала в финал

Это сделал Чейс Калиж. США впервые за 49 лет не выиграли медалей в первый день Олимпийских игр, но взяли сразу две в мужском плавании на 400 м комплексом.

США впервые за 49 лет не взяли ни одной олимпийской медали в первый день. Последний раз такое было, когда Олимпиаду выигрывал СССР

Подиум:

1. 🇺🇸 Чейс Калиж – 4,09,42.

2. 🇺🇸 Джей Литерленд – 4,10,28.

3. 🇦🇺 Брэндон Смит – 4,10,38.

Россия не представлена в финальном заплыве на Олимпиаде-2020.

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Медальный зачет Олимпиады-2020