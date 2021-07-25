Олимпиада-2020
Плавание
США выиграли первую золотую медаль на Олимпиаде-2020 в плавании на 400 м комплексом. Россия не попала в финал
2 часа назад
Это сделал Чейс Калиж. США впервые за 49 лет не выиграли медалей в первый день Олимпийских игр, но взяли сразу две в мужском плавании на 400 м комплексом.
США впервые за 49 лет не взяли ни одной олимпийской медали в первый день. Последний раз такое было, когда Олимпиаду выигрывал СССР
Подиум:
1. 🇺🇸 Чейс Калиж – 4,09,42.
2. 🇺🇸 Джей Литерленд – 4,10,28.
3. 🇦🇺 Брэндон Смит – 4,10,38.
Россия не представлена в финальном заплыве на Олимпиаде-2020.
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