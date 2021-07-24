США впервые за 49 лет не взяли ни одной олимпийской медали в первый день. Последний раз такое было, когда Олимпиаду выигрывал СССР

Завершился первый день на Олимпиаде-2020. В общем медальном зачете лидирует Китай, который выиграл четыре награды (три золота). Россия выиграла две медали (серебро и бронзу).

Сборная США не выиграла ни одной награды. Впервые за 49 лет американцы не взяли ни одной медали в первый день Олимпиады. Последний раз такое было в 1972 году в Мюнхене. Тогда США заняли второе место (33 золотых медали), первым в медальном зачете стал СССР.

За шесть последних летних Олимпийских игр США пять раз побеждали в медальном зачете. В 2008 году было второе место.

Полную таблицу с медалями участников Олимпиады-2020 можно посмотреть здесь.