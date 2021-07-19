CAS разрешил Андрусенко и Кудашеву выступать на Олимпиаде

Реакция Вероники Андрусенко: «Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому что выигран суд, а потому что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так».