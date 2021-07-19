Олимпиада-2020
Плавание
Вероника Андрусенко
Александр Кудашев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Александр Кудашев #Вероника Андрусенко #Плавание

CAS разрешил Андрусенко и Кудашеву выступать на Олимпиаде

час назад

14 июля российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были отстранены от Олимпиады-2020 за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Оба спортсмена оспорили это решение.

Поздно вечером 18 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию и отменил решение по отстранению пловцов.

Реакция Вероники Андрусенко: «Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому что выигран суд, а потому что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Александр Кудашев
#Вероника Андрусенко
#Плавание