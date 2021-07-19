CAS разрешил Андрусенко и Кудашеву выступать на Олимпиаде
14 июля российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были отстранены от Олимпиады-2020 за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Оба спортсмена оспорили это решение.
Поздно вечером 18 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию и отменил решение по отстранению пловцов.
Реакция Вероники Андрусенко: «Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому что выигран суд, а потому что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так».