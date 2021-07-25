Олимпиада-2020
Плавание
Пловец из Туниса в 18 лет стал олимпийским чемпионом в Токио. Россия не попала в финальный заплыв
час назад
Ахмед Аюб Хафнауи победил среди мужчин в заплыве на 400 метров вольным стилем. Это первая золотая медаль Туниса на Олимпиаде-2020.
Подиум:
1. 🇹🇳 Ахмед Аюб Хафнауи – 3,43,36.
2. 🇦🇺 Джек Маклафлин – 3,43,52.
3. 🇺🇸 Киран Смит – 3,43,94.
Россия не представлена в финальном заплыве. Мартин Малютин и Александр Егоров в предварительном заплыве стали 22-м и 17-м.
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