Пловец из Туниса в 18 лет стал олимпийским чемпионом в Токио. Россия не попала в финальный заплыв

Ахмед Аюб Хафнауи победил среди мужчин в заплыве на 400 метров вольным стилем. Это первая золотая медаль Туниса на Олимпиаде-2020.

Подиум:

1. 🇹🇳 Ахмед Аюб Хафнауи – 3,43,36.

2. 🇦🇺 Джек Маклафлин – 3,43,52.

3. 🇺🇸 Киран Смит – 3,43,94.

Россия не представлена в финальном заплыве. Мартин Малютин и Александр Егоров в предварительном заплыве стали 22-м и 17-м.

Медальный зачет Олимпиады-2020