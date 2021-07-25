Олимпиада-2020
Плавание
Австралийки выиграли Олимпиаду-2020 в эстафете 4х100 м вольным стилем. Побили свой же мировой рекорд
2 часа назад
Тройка сильнейших в женском плавании:
1. 🇦🇺 Австралия – 3,29,69 (мировой рекорд).
2. 🇨🇦 Канада – 3,32,78.
3. 🇺🇸 США – 3,32,82.
- Австралийки побили рекорд Олимпиады-2016 и свой прежний, который держался с 2018 года.
- Это первая золотая медаль Австралии на Олимпиаде-2020.
- Сборная России не попала в финальный заплыв.
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