Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #Плавание

Австралийки выиграли Олимпиаду-2020 в эстафете 4х100 м вольным стилем. Побили свой же мировой рекорд

2 часа назад

Тройка сильнейших в женском плавании:

1. 🇦🇺 Австралия – 3,29,69 (мировой рекорд).

2. 🇨🇦 Канада – 3,32,78.

3. 🇺🇸 США – 3,32,82.

  • Австралийки побили рекорд Олимпиады-2016 и свой прежний, который держался с 2018 года. 
  • Это первая золотая медаль Австралии на Олимпиаде-2020.
  • Сборная России не попала в финальный заплыв.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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