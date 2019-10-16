BBC назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Среди них – футболистки, судья, сумоистка и легкоатлетки

Сайт BBC назвал сотню самых влиятельных женщин 2019 года. Туда вошли женщины из разных категорий: «Земля», «Знания», «Лидерство», «Творчество», «Идентичность» и «Спорт». В последнюю попали сразу 13 представительниц:

• Жасмин Эктер (крикет).

• Кимия Ализадех (тхэквондо).

• Дина Эшер-Смит (легкая атлетика).

• Сальва Эйд Насер (легкая атлетика).

• Бетани Ферт (плавание).

• Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (легкая атлетика).