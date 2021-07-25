Российский пловец получил выговор за видео, как успешно пройти тест на коронавирус

Об этом рассказал сам Кирилл Пригода: «Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание. Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили».

22 июля Пригода перед стартом Олимпиады-2020 опубликовал шуточное видео, где в аэропорту Токио прыснул в рот «Мирамистин», чтобы успешно пройти тестирование на коронавирус.

В Токио введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса – он продлится до 22 августа. 25 июля на Олимпиаде-2020 выявлено 10 случаев заражения.

Кирилл Пригода – четырехкратный чемпион мира на короткой воде. На Олимпиаде-2020 он представлен от России в плавании на 100 и 200 метров брасом. На дистанции 100 метров Пригода не прошел в финальный заплыв.

Гребец из Нидерландов дебютировал на Олимпиаде-2020. После него он получил положительный результат на коронавирус