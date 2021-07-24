Олимпиада-2020
Гребец из Нидерландов дебютировал на Олимпиаде-2020. После него он получил положительный результат на коронавирус
2 часа назад
24 июля на Олимпиаде-2020 гребец Финн Флорейн участвовал в одиночных заездах по академической гребле. Это его дебют на Олимпийских играх.
После соревнований Флорейн получил положительный тест на коронавирус и был изолирован на 10 дней: «Я не был полностью удовлетворен гонкой, но надеялся на улучшение в реванше. Теперь все кончено в одно мгновение».
- Ранее в сборной Нидерландов коронавирус подтвердился у скейтбордистки Кэнди Джейкобс.
- Руководство сборной предположило, что распространение коронавируса в команде может быть связано с перелетом в Токио: «У нас нет слов».
- В Токио действует режим чрезвычайной ситуации. За последние сутки на Олимпиаде-2020 у 17 человек выявлен коронавирус.
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