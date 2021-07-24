Гребец из Нидерландов дебютировал на Олимпиаде-2020. После него он получил положительный результат на коронавирус

24 июля на Олимпиаде-2020 гребец Финн Флорейн участвовал в одиночных заездах по академической гребле. Это его дебют на Олимпийских играх.

После соревнований Флорейн получил положительный тест на коронавирус и был изолирован на 10 дней: «Я не был полностью удовлетворен гонкой, но надеялся на улучшение в реванше. Теперь все кончено в одно мгновение».