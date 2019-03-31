Португальская каноистка умерла, а через три месяца родила здорового ребенка
26-летняя каноистка Катарина Секейра половину жизни страдала астмой. Это не мешало ей представлять Португалию в соревнованиях по гребле на каноэ, хотя спортивных достижений там почти не было. На чемпионате мира-2010 она взяла 15 место, а на ЧЕ-2013 была 12-й.
В декабре с Секейрой случилось страшное: на 19-й неделе беременности она опять столкнулась с сильным приступом астмы.
Катарина попала в больницу и впала в кому. 26 декабря родственникам объявили, что у Секейры умер мозг. При этом ее муж Бруно всегда хотел стать отцом. Вместе с остальными близкими они приняли решение, что Катарина все равно будет рожать.
Жизнь Секейры искусственно поддерживали, чтобы достичь 32-недельного срока беременности – именно такая цифра считается порогом, когда новорожденные имеют очень высокую вероятность выживания. Тело Секейры почти выдержало до этого срока, но врачи приняли решение делать кесарево за день до решающей даты.
«Ребенок не чувствовал боли, но произошли некоторые изменения. Это обусловлено трудностями при вентиляции матери. Было решено прекратить беременность, которая до этого проходила хорошо», – рассказала акушер Марина Моучо.
Мальчик Сальвадор родился здоровым. У него есть небольшие проблемы с дыханием, но врачи обещают выписать ребенка из больницы через три недели. Саму спортсменку отключили от всех аппаратов сразу после родов.
У всего этого была и еще одна важная сторона. Решение о продолжении беременности одобрил комитет по этике, с которым советовалась больница. Катарину в этой ситуации представили донором. Им можно быть, жертвуя собой для появления новой жизни. И не так важно, что у тебя не забирают органы.
«У меня горькая радость. Я не хочу встречать своего внука с этой горечью», – сказала мать Секейры. Каноистку уже похоронили, а ее тело кремировали. Для Португалии это второй случай, когда ребенок рождается уже после смерти матери. Предыдущий был в 2016 году.