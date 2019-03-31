Португальская каноистка умерла, а через три месяца родила здорового ребенка

26-летняя каноистка Катарина Секейра половину жизни страдала астмой. Это не мешало ей представлять Португалию в соревнованиях по гребле на каноэ, хотя спортивных достижений там почти не было. На чемпионате мира-2010 она взяла 15 место, а на ЧЕ-2013 была 12-й.

В декабре с Секейрой случилось страшное: на 19-й неделе беременности она опять столкнулась с сильным приступом астмы.

Катарина попала в больницу и впала в кому. 26 декабря родственникам объявили, что у Секейры умер мозг. При этом ее муж Бруно всегда хотел стать отцом. Вместе с остальными близкими они приняли решение, что Катарина все равно будет рожать.