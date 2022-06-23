Синхронистка потеряла сознание под водой и пошла на дно бассейна: чтобы ее спасти, тренер нырнула за ней
В Будапеште с 17 июня по 3 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта. И 22 июня произошел крайне неприятный случай.
Вечером того дня проходил финал произвольной программы у синхронисток. Очередь дошла до американки Аниты Альварес. И во время выступления она начала тонуть. В какой-то момент в воду прыгнула ее тренер Андреа Фуэнтес, вытащила ее практически со дна, и только потом ей помог спасатель. Оказалось, Альварес потеряла сознание, а Фуэнтес среагировала, потому что никто из спасателей это не сделал.
Вот кадры, опубликованные на ютуб-канале El Pais:
Детали этой ситуации:
• Медики сразу же оказали Альварес первую помощь. Она в порядке.
• Когда Фуэнтес вытащила Альварес из воды, она не дышала: «У нее была только вода в легких. Как только она снова начала дышать, все было в порядке. Она сказала, что хочет участвовать в финале. Мне казалось, что вся ситуация происходила целый час. Я помню, что кричала спасателям, чтобы они лезли в воду. Но они не поняли, что я сказала. Она не дышала, и у нее был очень высокий пульс. Если честно, я подплыла к ней так быстро, будто был олимпийский финал».
• Врачи зафиксировали, что Альварес не дышала две минуты.
• Уже второй раз тренер Фуэнтес вытаскивала Альварес из воды. Первый произошел в 2021 году во время квалификации на ОИ-2020. После того случая мать Альварес сказала, что раньше ее дочь падала в обморок, но это никогда не случалось во время соревнований.
Специальная комиссия решит, будет ли Альварес в финале, в четверг (23 июня). Сама Альварес говорит: «Я в порядке. Прошу прощения у всех, кого испугала. И спасибо всем, кто переживал. Я хочу выступить в финале. Для меня это будет лучшим решением».