Что будет, если упасть в черную дыру: мгновенная смерть, другая реальность или просто ничего?

Черная дыра – самые таинственные объекты Вселенной. До сих пор физики и астрофизики дают ей немного разные определения. Они звучат по-разному даже в различных словарях.

Что принято знать о черных дырах

⚫️ Это или бывшие огромные звезды после взрывов, или же сверхмассивные черные дыры, чье происхождение – до сих пор загадка. Вероятно, сверхмассивные черные дыры образовались еще в ранней Вселенной.

⚫️ Масса сверхмассивных черных дыр может быть в миллиарды раз больше солнца.

⚫️ У них настолько сильная гравитация, что они засасывают даже свет. Они не отражают его и не светят сами – поэтому у них такое название. Их гравитация искажает пространство и время.

⚫️ Известно понятие горизонта событий – это сферическая граница, за пределы которой материя не может вырваться обратно.

⚫️ Считается, что черные дыры – сферической или сфероидальной форм.

⚫️ На данный момент открыто уже более тысячи космических объектов со свойствами черных дыр. Потенциально их – миллионы.

⚫️ По предположениям Стивена Хокинга, черные дыры увеличиваются из-за поглощения материи, но уменьшаются из-за потери небольшого количества энергии.

⚫️ Первая фотография черной дыры появилась лишь 10 апреля 2019 года. Она была сфотографирована в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Кстати, в фильме «Интерстеллар», вышедшем за пять лет до этого, хоть и было немного другое представление, но разница точно не катастрофическая.