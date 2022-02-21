Что будет, если упасть в черную дыру: мгновенная смерть, другая реальность или просто ничего?
Черная дыра – самые таинственные объекты Вселенной. До сих пор физики и астрофизики дают ей немного разные определения. Они звучат по-разному даже в различных словарях.
Что принято знать о черных дырах
⚫️ Это или бывшие огромные звезды после взрывов, или же сверхмассивные черные дыры, чье происхождение – до сих пор загадка. Вероятно, сверхмассивные черные дыры образовались еще в ранней Вселенной.
⚫️ Масса сверхмассивных черных дыр может быть в миллиарды раз больше солнца.
⚫️ У них настолько сильная гравитация, что они засасывают даже свет. Они не отражают его и не светят сами – поэтому у них такое название. Их гравитация искажает пространство и время.
⚫️ Известно понятие горизонта событий – это сферическая граница, за пределы которой материя не может вырваться обратно.
⚫️ Считается, что черные дыры – сферической или сфероидальной форм.
⚫️ На данный момент открыто уже более тысячи космических объектов со свойствами черных дыр. Потенциально их – миллионы.
⚫️ По предположениям Стивена Хокинга, черные дыры увеличиваются из-за поглощения материи, но уменьшаются из-за потери небольшого количества энергии.
⚫️ Первая фотография черной дыры появилась лишь 10 апреля 2019 года. Она была сфотографирована в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Кстати, в фильме «Интерстеллар», вышедшем за пять лет до этого, хоть и было немного другое представление, но разница точно не катастрофическая.
Если дыра черная – что за свет на фотографии
Черные дыры притягивают к себе все, что находится в зоне действия ее гравитации. Это может быть газ или пыль, а перед попаданием внутрь происходит вращение. Во время этого эти вещества нагреваются и излучают радиацию. Такое видимое вращение называется аккреционным диском.
Что может быть внутри черной дыры
Несколько предположений:
- Просто пустота, где вообще не работают никакие законы физики.
- Там существуют дороги в другие вселенные.
Что будет, если упасть в черную дыру
Две основные теории, которые применимы и к человеку:
- При входе он будет тут же расщеплен на атомы.
- Или пройдет горизонт событий абсолютно безвредно.
Есть еще такой термин «спагеттификация». Хокинг объяснял, что, если представить полет космонавта через горизонт черной дыры, то он будет растягиваться, «как спагетти» из-за неоднородного гравитационного поля.
Хокинг не исключает, что сингулярность (если проще – ядро) черной дыры – это альтернативная пространственно-временная реальность. То есть параллельная вселенная.
Известна такая теория. В случае погружения в черную дыру реальность будет состоять из двух частей – в одной вы будете уничтожены, в другой – полностью целым внутри черной дыры.
Что еще о них известно
Самая большая обнаруженная черная дыра весит в 40 миллиардов больше Солнца.
В очень далеком будущем после умирания звезд и галактик последними выжившими будут черные дыры. Окончательно они перестанут существовать через слишком немыслимое число лет.
Есть и такой вопрос – что случится при столкновении двух черных дыр. Это не очень реально – слишком уж близко друг от друга они должны располагаться. Но в случае сталкивания получится одна черная дыра с большей массой.
А может ли Земля угодить в черную дыру
Японские ученые в 2020 году открыли, что Земля стала ближе на 2000 световых лет к сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Млечного Пути. И приближается к ней на 7 километров в секунду быстрее, чем считалось. Но это просто уточняющие данные. Год спустя ученые из Огайо нашли черную дыру в 1500 световых лет от Земли.
Ученый Самир Матур в 2015 году предположил, что теоретически Земля могла бы пересечь границу между черной дырой и внешним миром без разрушения.