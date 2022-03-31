Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»

Многие СМИ уже назвали эту звезду древнейшей из всех обнаруженных. USA Today пишет, что это не совсем так. Рекорд по древности может принадлежать «Мафусаилу» – такая звезда-субгигант считалась старше Вселенной. Но USA Today не учитывает исследования по пересмотру возраста «Мафусаила». По ним звезда образовалась через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Пока нельзя официально называть звезду древнейшей, но рекорд по дальности она точно перекрыла. Ранее «Хаббл» обнаружил звезду «Икар» – именно она до этого момента считалась самой далекой из всех звезд. Ее лучу света потребовалось 9 миллиардов лет, чтобы дойти до Земли. Открытие «Икара» признали в 2018-м: ученые нашли звезду на снимках 2016-2017 годов.

Вселенная расширяется, поэтому сейчас «Эарендель» находится на расстоянии в 28 миллиардов световых лет от Земли. «Хаббл» увидел звезду из-за искривления пространства, которое случайно образовалось в скоплении галактик. Важны и такие показатели из нового исследования: «Эарендель» в 50 раз массивнее и в миллион раз ярче Солнца.