Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
Какое космическое открытие произошло в марте 2022 года
Информация опубликована в журнале Nature. Разъяснение от National Geographic: космический телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую из всех звезд. Ее засекли по свету, который звезда излучала всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Общий возраст Вселенной оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет. Так об этом рассказывало NASA.
Ученым еще предстоит найти и доказать все подтверждения, но уже есть первые предположения:
- Это единственная звезда в такой далекой части Вселенной;
- Такие далекие звезды еще никогда не получалось обнаружить;
- У этой звезды уже есть имя – «Эарендель» («Утренняя звезда»);
- Свет от «Эарендель» шел до Земли 12,9 миллиарда лет.
Многие СМИ уже назвали эту звезду древнейшей из всех обнаруженных. USA Today пишет, что это не совсем так. Рекорд по древности может принадлежать «Мафусаилу» – такая звезда-субгигант считалась старше Вселенной. Но USA Today не учитывает исследования по пересмотру возраста «Мафусаила». По ним звезда образовалась через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.
Пока нельзя официально называть звезду древнейшей, но рекорд по дальности она точно перекрыла. Ранее «Хаббл» обнаружил звезду «Икар» – именно она до этого момента считалась самой далекой из всех звезд. Ее лучу света потребовалось 9 миллиардов лет, чтобы дойти до Земли. Открытие «Икара» признали в 2018-м: ученые нашли звезду на снимках 2016-2017 годов.
Вселенная расширяется, поэтому сейчас «Эарендель» находится на расстоянии в 28 миллиардов световых лет от Земли. «Хаббл» увидел звезду из-за искривления пространства, которое случайно образовалось в скоплении галактик. Важны и такие показатели из нового исследования: «Эарендель» в 50 раз массивнее и в миллион раз ярче Солнца.
Что еще нужно знать о значении этого открытия
Открытие «Эаренделя» сделано в рамках программы Hubble RELICS. Ее возглавляет Дэн Коу из Научного института космического телескопа в Балтиморе. Именно этот институт управляет «Хабблом». Коу уже мелькал в новостях об исследованиях далеких звезд. Обычно именно он становится основным автором статей об обнаружении далеких звезд телескопом «Хаббл».
В случае с «Эаренделем» автором исследования выступает не Коу. Надо запомнить фамилию астронома Брайана Уэлча – именно он дал звезде имя и отвечает для СМИ за результаты исследования. Уэлч объяснил открытие «Эаренделя»: «Нам просто повезло». Астрофизик Джейн Ригби назвала обнаружение такой звезды подарком от Вселенной.
Почему даже ученые так удивляются этому событию? Ригби прояснила и это: все дело в положении таких звезд. Обычно из галактик невозможно выделить отдельную звезду: все расплывается в единое световое пятно. Здесь звезда оказалась увеличенной в несколько раз из-за гравитационного линзирования. Подробно ситуация описана в видео от NASA (на английском).
Ученые думают, что древняя галактика с «Эаренделем» в каком-то виде сохранилась. Хотя и могла слиться с другими галактиками во Вселенной. Сейчас они надеются на возможности телескопа «Джеймс Уэбб». Мы рассказывали о нем в отдельном материале. «Джеймс Уэбб» полетел в космос с целью изучения происхождения Вселенной и особенностей древних галактик.