Хаббл

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Автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли
Дата запуска
24 апреля 1990 г.
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Материалы
Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
#Космос
Астрономы открыли черную дыру-изгоя, которую искали шесть лет через телескоп «Хаббл»
#Хаббл
Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад
#Хаббл
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