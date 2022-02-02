Астрономы открыли черную дыру-изгоя, которую искали шесть лет через телескоп «Хаббл»

Важное наблюдение по открытию новой черной дыры-изгоя: статья на сайте электронного архива еще не прошла научное рецензирование. В дальнейшем можно ожидать больше подробностей по этой черной дыре. Пока ученые сделали вывод, что она получила толчок от взрыва сверхновой. Поэтому перемещается именно так и блуждает на краю галактики.

Такое обнаружено впервые, хотя на сайте «Хаббла» еще в 2000 году появилась новость о наличии изолированных черных дыр. Тогда это было лишь предположение с помощью исследований и расчетов – оно никак не подкреплялось кадрами. С помощью нескольких телескопов ученые в то время нашли две изолированные черные дыры. Обозначили их по влиянию на свет окружающих звезд.

Новый материал опубликовали исследователи из Корнеллского университета. Сейчас они подают такую черную дыру через ее первое однозначное открытие. Расстояние от Земли – 5 тысяч световых лет.