Астрономы открыли черную дыру-изгоя, которую искали шесть лет через телескоп «Хаббл»
Что надо знать о такой черной дыре:
- Это первая черная дыра, которая найдена на краю галактики;
- Она перемещается по космосу со скоростью 45 километров в секунду;
- Подобных черных дыр может быть минимум 12, но подробно рассмотрена только одна.
Отличие этой черной дыры – она непредсказуемо перемещается сама по себе. Ее обнаружила международная команда астрономов. Телескоп «Хаббл» использовался плотного изучения черной дыры почти 270 дней. В исследовании использованы фотографии с «Хаббла», которые он делал до этого – восемь раз с интервалом в шесть лет.
Важное наблюдение по открытию новой черной дыры-изгоя: статья на сайте электронного архива еще не прошла научное рецензирование. В дальнейшем можно ожидать больше подробностей по этой черной дыре. Пока ученые сделали вывод, что она получила толчок от взрыва сверхновой. Поэтому перемещается именно так и блуждает на краю галактики.
Такое обнаружено впервые, хотя на сайте «Хаббла» еще в 2000 году появилась новость о наличии изолированных черных дыр. Тогда это было лишь предположение с помощью исследований и расчетов – оно никак не подкреплялось кадрами. С помощью нескольких телескопов ученые в то время нашли две изолированные черные дыры. Обозначили их по влиянию на свет окружающих звезд.
Новый материал опубликовали исследователи из Корнеллского университета. Сейчас они подают такую черную дыру через ее первое однозначное открытие. Расстояние от Земли – 5 тысяч световых лет.
За последнее время это одно из многих исследований по черным дырам с помощью «Хаббла». Им же была найдена черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10. Она сама вызывает создание новых звезд, хотя обычно черные дыры убивают такую возможность.