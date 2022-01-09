Астероид Апофис упадет на Землю? Разбираем, почему он в новостях, прилетит ли и за что в Книге рекордов Гиннесса
Апофис – самый обсуждаемый астероид новостей и, возможно, единственный, чье название люди гуглят и отдельно проверяют, не упадет ли он на Землю. В 2004 году этот астероид получил четыре из десяти баллов по Туринской шкале – системе подсчета, которая оценивает вероятность столкновения с Землей. В архивах сохранился материал NASA по той ситуации: там утверждается, что Апофису изначально присваивались два из десяти баллов. Потом ученые из разных стран исследовали его опасность для планеты. Их выводы только подтверждали ее серьезность.
Апофис – самый опасный астероид? Из-за чего он попал в новости и почему его оценка со временем изменилась
Ранее ни один астероид не получал четыре балла по Туринской шкале. За это Апофис попал в Книгу рекордов Гиннесса. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. обращал внимание на опасения из-за астероида и оценивал вероятность его столкновения с Землей на уровне трех процентов.
Столкновение Земли и такого астероида способно изменить мир – даже уничтожить целые города. Так о последствиях рассказывал доктор физико-математических наук Валерий Шувалов: «Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области».
Валерий Шувалов обращал внимание, что человечество не может повлиять на траекторию движения астероида. Основную опасность несет его диаметр – почти 400 метров. Апофис весит около 30 миллионов тонн. Иностранные ученые давно пытались рассчитать возможные последствия от столкновения. Брали предполагаемую скорость, считали диаметр и вероятные места падения.
Профессор Гарет Коллинз показывал такие выводы о выброшенной энергии после столкновения: «Это эквивалентно взрывной мощности мирового ядерного арсенала». Коллинз сравнивал последствия с падением Челябинского метеорита: астероид Апофис высвободил бы в 100 тысяч раз больше энергии. Были и сравнения с бомбами Хиросимы – у астероида в миллион раз больше.
Оценки опасности астероида Апофис при столкновении с Землей менялись только в худшую сторону, но более поздние исследования его траектории полета уже давали больше оптимизма. Столкновение с Землей по ним постоянно откладывалось на новые сроки. Из-за этого падала опасность астероида по Туринской шкале. Сначала она упала до балла, потом – до нуля.
В этом веке NASA опирается на специальную систему мониторинга, которая отслеживает опасные объекты рядом с Землей. С 2002 года это была система Sentry – она проработала почти 20 лет. В декабре 2021 года NASA показала усовершенствованную версию Sentry-2. Этот алгоритм точнее прогнозирует вероятность столкновения астероидов и планеты.
Изначально астероид Апофис считался опасным из-за сложностей в расчете эффекта Ярковского. Это реактивный импульс, который необходимо учитывать при учете траектории полета астероидов. Sentry не справлялась с ним в автоматическом режиме, поэтому было так много измененных данных и прогнозов. Sentry-2 сама способна учитывать эффект Ярковского.
В 2011 году появилась игра Rage. Действие в ней происходит через 106 лет после столкновения Земли и астероида Апофис. Последствия: гибель 80% населения планеты и пустота вокруг. В Rage показывается постепенное возрождение человечества, борьба между бандами и мутантами. Создатели игры Rage после этого столкновения показывали окружающий мир таким:
Апофис назван в честь бога в виде гигантского змея. Есть версия, что ученые вдохновились сериалом
Ни об одном астероиде люди не говорили так часто. Апофис открыт в 2004 году обсерваторией Китт-Пик в Аризоне. Позже его еще раз обнаружил ученый из Австралии, а исследователи из Италии дали первый детальный прогноз по сближению с Землей. Они посчитали, что Апофис уже в 2029 году может столкнуться с планетой. Новые исследования меняли эту вероятность.
2004 MN4 – именно таким было первое рабочее название астероида. Позже добавился порядковый номер – 99942. Официальное имя у астероида появилось только в 2005-м. Его вместе придумали ученые Дэвид Толен, Рой Такер и Фабрицио Бернарди, которые считаются первооткрывателями астероида. Есть две версии происхождения названия.
Основная и главная – оно связано с мифом о гигантском змее Апопе. Одна из версий задачи Апопа – победить бога солнца Ра. Они постоянно сражаются по ночам. Итог: Ра побеждает, поэтому наступает новый день. Соответственно, змей Апоп – это один из богов тьмы и зла.
В мифах Апоп обитает под землей: он несет собой разрушение и борется с Ра в водах подземного Нила. В другой интерпретации с Апопом борется Сет, который защищает Ра. В одном из мифов Ра окончательно победил Апопа, когда обратился в образ рыжего кота.
Из страшного образа змея Апопа появилось имя персонажа в сериале «Звездные врата: SG-1». Это научно-фантастический сериал, который номинировался на премию Эмми. В нем десять сезонов и 214 серий. «Звездные врата: SG-1» считаются продолжением фильма «Звездные врата» (1994). И там появляется персонаж Апофис как один из основных врагов Земли.
Его сыграл актер Питер Уильямс. Именно он запустил версию, что ученые придумали имя астероиду не просто из египетской мифологии, а именно в честь персонажа из сериала. Вот ответ Уильямса на вопрос, увидят ли люди его персонажа в будущем: «Я абсолютно в этом уверен. Если не на телеэкране, то уж точно в 2036 году или когда-нибудь еще. Потому что ученые назвали астероид в честь Апофиса!»
Автор Квентин Купер писал в колонке для BBC о популярности астероида. Он обращал внимание, что в космическом пространстве много опасных объектов. Его мнение: Апофис интересен именно ярким именем и теориями вокруг будущего краха мира. Купер ссылается на метал-группу Type O Negative, которая упоминала Апофис и пела, что в 2029-м он принесет апокалипсис.
Стоит ли сейчас бояться астероида Апофис? Когда он сблизится с Землей? Может, он просто пролетит мимо вдали от нас?
Астероид Апофис вернулся в новости в начале 2022 года. Прогноз от ВНИИ ГОЧС (одно из подразделений МЧС): Апофис максимально приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. Уже через день после этой публикации представители МЧС опровергли причастность к прогнозу – сослались на ученых. Дальше все ждали ответа и официальных исследований от «Роскосмоса».
8 января «Роскосмос» опубликовал фотографии астероида Апофис в телеграм-канале. В том же посте есть подтверждение сближения, но остается и такой ответ: «Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала».
У того же «Роскосмоса» в 2013 году выходил фильм, где уже упоминалось сближение с Землей через 16 лет (в 2029-м). Тогда прогноз «Роскосмоса» был таким: астероид может столкнуться с планетой в 2036 году. В фильме возможный ущерб от столкновения сравнивался с вымиранием динозавров. В нем же говорилось о других исследованиях и упоминался Челябинский метеорит.
Данные NASA не подтверждали даже это. Именно оно в 2004 году официально обозначила Апофис самым опасным астероидом на ближайшие годы. И потом писало, что он столкнется с Землей минимум в 2068 году. Позже NASA опровергло информацию: «Наши расчеты исключают риск столкновения в ближайшие сто лет». Так Апофис пролетит мимо Земли:
2029 год все равно остается важной датой в истории человечества. В ноябре 2021 года появилась научная статья, которая исследует возможные последствия от приближения астероида к Земле. Universe Today опубликовал ее пересказ. По нему понятно, что в 2029-м ученые впервые рассмотрят Апофис близко и проверят реакцию астероида на встречу с Землей.
Авторы допускают, что в апреле 2029 года астероид Апофис будет виден с Земли без дополнительных приспособлений. Тогда же на него одномоментно подействуют притяжение Земли, Луны и Солнца. Близость к Земле должна повлиять и на поверхность астероида. Есть вероятность, что отдельные частицы отколются от астероида и разлетятся.
Прямо сейчас ученые призывают адекватно воспринимать проблему астероидов. Эми Майнцер из Университета Аризоны продвигает позицию, что столкновение крупного тела с Землей однажды обязательно произойдет. Она говорила об этом так: «Вероятность серьезного столкновения в любой конкретный год ничтожно мала, но потенциальные последствия огромны».