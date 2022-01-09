Астероид Апофис упадет на Землю? Разбираем, почему он в новостях, прилетит ли и за что в Книге рекордов Гиннесса

Апофис – самый обсуждаемый астероид новостей и, возможно, единственный, чье название люди гуглят и отдельно проверяют, не упадет ли он на Землю. В 2004 году этот астероид получил четыре из десяти баллов по Туринской шкале – системе подсчета, которая оценивает вероятность столкновения с Землей. В архивах сохранился материал NASA по той ситуации: там утверждается, что Апофису изначально присваивались два из десяти баллов. Потом ученые из разных стран исследовали его опасность для планеты. Их выводы только подтверждали ее серьезность.

Апофис – самый опасный астероид? Из-за чего он попал в новости и почему его оценка со временем изменилась

Ранее ни один астероид не получал четыре балла по Туринской шкале. За это Апофис попал в Книгу рекордов Гиннесса. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. обращал внимание на опасения из-за астероида и оценивал вероятность его столкновения с Землей на уровне трех процентов.

Столкновение Земли и такого астероида способно изменить мир – даже уничтожить целые города. Так о последствиях рассказывал доктор физико-математических наук Валерий Шувалов: «Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области».