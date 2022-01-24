Телескоп «Хаббл» сделал снимки, которые впервые показывают, что черные дыры способны создавать звезды. Открытие связано с черной дырой в центре карликовой галактики Henize 2-10.

Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад

Сначала ученые сомневались, что в центре Henize 2-10 вообще есть черная дыра

Henize 2-10 находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Галактика привлекла внимание ученых в 2011 году.

Тогда они спорили об устройстве карликовых галактик: вращаются ли они вокруг небольших черных дыр (подобно тому, как крупные галактики – вокруг сверхмассивных дыр) или же они вращаются вокруг остатка сверхновой.

Снимки «Хаббла» подтвердили гипотезу о существовании дыры в центре Henize 2-10. Ее масса составляет около миллиона солнечных масс (в то время как в крупных галактиках масса черных дыр в центре может превышать миллиард солнечных масс).

От черной дыры к газовому облаку идет «мост» из плазмы. Она и участвует в формировании звезд

Помимо самой черной дыры ученые разглядели на снимках «мост», связывающий ее с соседней областью звездообразования. «С самого начала было понятно, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное», – сказала Эми Рейнс, один из авторов исследования.