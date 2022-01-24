Астрофизики нашли уникальную черную дыру – она не поглощает звезды, а создает их
Телескоп «Хаббл» сделал снимки, которые впервые показывают, что черные дыры способны создавать звезды. Открытие связано с черной дырой в центре карликовой галактики Henize 2-10.
Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад
Сначала ученые сомневались, что в центре Henize 2-10 вообще есть черная дыра
Henize 2-10 находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Галактика привлекла внимание ученых в 2011 году.
Тогда они спорили об устройстве карликовых галактик: вращаются ли они вокруг небольших черных дыр (подобно тому, как крупные галактики – вокруг сверхмассивных дыр) или же они вращаются вокруг остатка сверхновой.
Снимки «Хаббла» подтвердили гипотезу о существовании дыры в центре Henize 2-10. Ее масса составляет около миллиона солнечных масс (в то время как в крупных галактиках масса черных дыр в центре может превышать миллиард солнечных масс).
От черной дыры к газовому облаку идет «мост» из плазмы. Она и участвует в формировании звезд
Помимо самой черной дыры ученые разглядели на снимках «мост», связывающий ее с соседней областью звездообразования. «С самого начала было понятно, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное», – сказала Эми Рейнс, один из авторов исследования.
Черные дыры выбрасывают джеты, также известные как релятивистские струи, – потоки плазмы, разогретой до сверхвысоких температур. Обычно они выброшены с такой скоростью, что при встрече с газовыми облаками (из которых образуются звезды) звездообразование становится невозможным. Но в случае с немассивной Henize 2-10 скорость потока составила «невысокие» 1,6 миллиона километров в час.
Поэтому поток, встретив на пути плотное газовое облако, растекся по нему, «как вода из шланга, попавшая на насыпь земли», написало NASA. Это привело к звездообразованию в 230 световых годах от черной дыры.
Карликовые галактики на протяжении всей истории Вселенной не сливались с другими галактиками и сохраняли свой размер. Поэтому ученые надеются, что их изучение позволит проследить развитие черных дыр в ранней Вселенной, когда те только начинали формироваться и расти.