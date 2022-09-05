Зачем NASA специально разбивает зонд за $330 млн об астероид

Космические тараны могут защитить Землю от астероидов

В ноябре 2021 года NASA запустило миссию DART, которая расшифровывается как двойной тест перенаправления астероидов. Она проверит, возможно ли изменить курс объекта, столкнув его с зондом.

Для теста выбран Диморфос – астероид диаметром около 160 метров. Сразу напишем, что он не угрожает Земле. Его выбрали из-за того, что он вращается вокруг более крупного астероида и имеет видимую ученым траекторию вращения, поэтому отклонения Диморфоса будет проще отследить.

DART представляет собой корабль весом полтонны и стоимостью 330 миллионов долларов. Он столкнется с астероидом на скорости более 6 километров в секунду. «Врезаться в Диморфос будет непросто», – говорит Алан Фитцсиммонс, астроном из Королевского университета Белфаста. Попасть нужно в определенную точку, в которой столкновение даст максимальный эффект.

Тест запланирован в ночь на 27 сентября. После столкновения земные телескопы изучат траекторию астероида и оценят, изменилась ли его орбита.