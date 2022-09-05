Зачем NASA специально разбивает зонд за $330 млн об астероид
Метеорит размером в несколько метров способен уничтожить целый город, размером в несколько километров – целую цивилизацию. И хотя человечество знает об угрозе, оно все еще не имеет рабочей системы защиты от нее.
Космические тараны могут защитить Землю от астероидов
В ноябре 2021 года NASA запустило миссию DART, которая расшифровывается как двойной тест перенаправления астероидов. Она проверит, возможно ли изменить курс объекта, столкнув его с зондом.
Для теста выбран Диморфос – астероид диаметром около 160 метров. Сразу напишем, что он не угрожает Земле. Его выбрали из-за того, что он вращается вокруг более крупного астероида и имеет видимую ученым траекторию вращения, поэтому отклонения Диморфоса будет проще отследить.
DART представляет собой корабль весом полтонны и стоимостью 330 миллионов долларов. Он столкнется с астероидом на скорости более 6 километров в секунду. «Врезаться в Диморфос будет непросто», – говорит Алан Фитцсиммонс, астроном из Королевского университета Белфаста. Попасть нужно в определенную точку, в которой столкновение даст максимальный эффект.
Тест запланирован в ночь на 27 сентября. После столкновения земные телескопы изучат траекторию астероида и оценят, изменилась ли его орбита.
Крупный метеорит уже падал на Землю – и уничтожил динозавров
Существующие технологии позволяют отслеживать астероиды – и в ближайшие 200 лет к Земле не приблизится ни один крупный объект, говорит Фитцсиммонс. А это означает, что угроз всему человечеству пока нет.
Тем не менее объекты поменьше постоянно падают на Землю. Хотя большинство из них не доходит до поверхности и сгорает в атмосфере, некоторые все-таки долетали до нее. Один из самых известных недавних примеров – метеорит над Челябинской областью.
В феврале 2013 года он вошел в атмосферу и взорвался на высоте около 23 километров – мощность составила 450-500 килотонн, что почти в 30 раз превышает взрыв в Хиросиме. От него пострадали 1200 человек, ударная волна повредила здания в Челябинске и соседних городах, стоимость ущерба составила миллиард рублей.
Все это произошло из-за метеорита диаметром около 20 метров, упавшего не в самом Челябинске, а в окрестностях. Чтобы представить разрушения от метеорита диаметром в несколько километров, можно обратиться к примеру Чикшулуба.
Этот метеорит диаметром около 12 километров упал на территории современной Мексики 66 миллионов лет назад. Его падение привело к катастрофам планетарного масштаба:
- Земля в районе удара разогрелась до температуры в 10 тысяч градусов;
- Во все стороны разнеслись горячие ветры скоростью до 1000 километров в час;
- Волны в океане поднимались на высоту до 45 метров;
- Небо почти на десять лет затянуло сажей, что понизило температуру земли и воды;
- Вымерли 75% живых существ, в том числе динозавры.
Как человечество защищается от метеоритов
Хотя в мире существуют несколько проектов по отслеживанию астероидов, они не всегда способны обнаружить объекты заблаговременно. Среди причин – столкновение астероидов и их раскалывание на части с разными траекториями, а также изменение траекторий при пролете мимо небесных тел с большой массой.
Челябинский метеорит, например, не отследили из-за слишком высокой скорости и острого угла входа в атмосферу. А небольшие астероиды, которые удавалось обнаружить, засекали за несколько часов до падения. К счастью, они падали не над населенными регионами и срочная эвакуация людей не требовалась.
Самый очевидный способ защититься от метеорита – изменить его траекторию. Ученые предлагают разные способы: нагревание объекта солнечной энергией, ядерный взрыв возле поверхности, гравитационный буксир. Но наиболее простой и доступный способ – протаранить метеорит. Для такого теста нужен только достаточно тяжелый объект, например, зонд DART.
Хотя столкновение произойдет уже в сентябре, для подробного изучения миссии потребуется еще несколько лет. В 2024 году к Диморфосу отправят робота Hera, который изучит кратер от столкновения и оценит повреждения.