Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать

Что такое космический мусор

Если кратко, то это не астероиды и прочие космические тела. Это продукты космической деятельности человека. Под космическим мусором понимают:

Выведенные из строя спутники. Глава исследовательской группы астронавтики университета Саутгемптона Хью Льюис говорил: «Каждый спутник, выходящий на орбиту, потенциально может стать космическим мусором»;

Разрушенные космические корабли и их части;

Части ракет, которыми были уничтоженные спутники.

Сайт Всемирного экономического форума публикует данные (актуальны на ноябрь-2021, но в целом картина кардинально не поменялась): сейчас на орбите Земли летает 9600 тонн космического мусора. Правительство США отслеживает полеты более 23 тысяч объектов, размеры которых не превышают мяч для софтбола. Существует около 500 тысяч объектов, которые по длине чуть больше 1 см, и более 100 миллионов – чья длина не достигает и сантиметра. Всего же на орбите Земли вращаются около трех тысяч неактивных спутников разных размеров.

И с каждым запуском спутника, с каждым полетом ракет количество космического мусора может только увеличиваться. Вот пример: в 1982 году СССР отправил на орбиту спутник «Космос-1408», который весил более 2 тысяч кг. Его уничтожение в ноябре 2021-го привело к появлению более 1,5 тысячи объектов орбитального мусора. Часть объектов покинула земную орбиту и улетела в космос или горела в земной атмосфере. Другая – до сих пор движется по одной и той же траектории. По независимым оценкам, на орбите осталось более 75% от всей массы «Космоса-1408».

А это более наглядный пример: отделение части ракеты SL-10 в открытом космосе. Обломки и общая часть остались в космосе.