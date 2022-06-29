В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она

Грей рассказывает, что отслеживание в космосе таких объектов – это его хобби, а не работа. Космические силы США не занимаются этим, поэтому любителям приходится проводить свои расследования, чтобы узнать о ракете. За ракетой, которая оставила два кратера, Грей наблюдал с 2015 года.

Ракеты постоянно сталкиваются с Луной. Земляне оставили там тонны мусора (но он полезен!)

Но столкновения космических кораблей с Луной – это не редкость. В 2016-м NASA отчитывалось, что ее ракеты за всю историю 46 раз врезались в Луну, но никогда не оставляли сразу два кратера. Еще одна уникальность последней истории заключается в том, что место обломков неизвестной ракеты астрономы нашли за два месяца. Например, обломки американской ракеты Apollo 16 S-IVB ученые искали шесть лет.

Всего на Луне больше 181 000 кг мусора, который остался после космических программ. В NASA говорят, что не весь мусор лежит ненужным. Ученые изучают, как вакуум и радиация влияют на свойства некоторых устройств. А, например, лазерный отражатель доказал, что Луна каждый год отдаляется от Земли примерно на четыре сантиметра.

До 2012 года NASA составляло полный список вещей, которые человек оставил на Луне. Там кроме космических кораблей и их деталей можно найти обычные вещи: ремень для талии, молоток и контейнер для сбора мочи.