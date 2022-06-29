В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
Ракета уникальная, потому что оставила два кратера. Никто не знает точное место запуска с Земли
В NASA рассказали о загадочной ракете, которая в марте 2022-го врезалась в Луну, а в июне удалось заснять место столкновения – и оно необычное, ведь ракета оставила сразу два кратера.
Диаметр одного кратера составляет 16 метров, второго – 18 метров. Как такое возможно, что ракета оставила сразу два следа? Ученые из университета Аризоны объясняют, что от ракеты отделилось две ступени: «Два кратера указывают на то, что ракета имела большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака».
Подозрение падает на Китай, но расследованием занимаются только астрономы-любители
Главная загадка истории – кто запустил ракету. Сначала подозрения падали на SpaceX, но позже астрономы сошлись, что это запуск китайской ракеты-носителя Chang'e 5-T1. Китай через министра иностранных дел это опроверг, заявив, что ракета сгорела в атмосфере Земли, а ее остатки упали в океан.
Астроном Билл Грей (он создал программное обеспечение, которое отслеживает объекты в космосе) уверен, что это все-таки китайская ракета. Грей уверен – орбита ракеты и момент запуска указывают на Китай.
Грей рассказывает, что отслеживание в космосе таких объектов – это его хобби, а не работа. Космические силы США не занимаются этим, поэтому любителям приходится проводить свои расследования, чтобы узнать о ракете. За ракетой, которая оставила два кратера, Грей наблюдал с 2015 года.
Ракеты постоянно сталкиваются с Луной. Земляне оставили там тонны мусора (но он полезен!)
Но столкновения космических кораблей с Луной – это не редкость. В 2016-м NASA отчитывалось, что ее ракеты за всю историю 46 раз врезались в Луну, но никогда не оставляли сразу два кратера. Еще одна уникальность последней истории заключается в том, что место обломков неизвестной ракеты астрономы нашли за два месяца. Например, обломки американской ракеты Apollo 16 S-IVB ученые искали шесть лет.
Всего на Луне больше 181 000 кг мусора, который остался после космических программ. В NASA говорят, что не весь мусор лежит ненужным. Ученые изучают, как вакуум и радиация влияют на свойства некоторых устройств. А, например, лазерный отражатель доказал, что Луна каждый год отдаляется от Земли примерно на четыре сантиметра.
До 2012 года NASA составляло полный список вещей, которые человек оставил на Луне. Там кроме космических кораблей и их деталей можно найти обычные вещи: ремень для талии, молоток и контейнер для сбора мочи.