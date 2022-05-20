Космос
#Космос
Поделиться:

В Британии упал метеорит – и его не могут найти уже неделю. Самый большой метеорит в истории упал тысячи лет назад в Африке и до сих пор лежит там

0

Daily Mail

В середине мая в Европе был виден яркий объект в ночном небе – его наблюдали в Нидерландах и Франции, но больше – в Англии и Уэльсе. Причем некоторые утверждают, что даже слышали звук.

Что это за метеорит

  • Основатель британской метеорной сети Ричард Касерек сказал, что метеорит был зеленым с добавлением разных цветов.
  • Конечная высота – около 30 км над землей, скорость – 6,9 км/с.
  • AstroAlert утверждает, что блеск огненного шара достиг -11,5 звездной величины (для сравнения – яркость полной Луны в полнолуние составляет -12,7, а Солнце -27 зв. вел.).
  • Объект отследили более 25 метеорных камер.

Считается, что метеорит сгорел в атмосфере. Он весил 20 кг. По информацииDaily Mail, должно было уцелеть примерно 100 г от него, а приземлиться он должен был к северу от города Бридженд в Уэльсе.

Астроном Уилл Гейтер заявил, что теперь для слежения за маленькими камнями нужна помощь общественности. По словам доктора Яны Хорак из Национального музея Кардиффа, метеорит должен быть глянцево-черным или коричневым.

Уже неделя прошла с тех пор, как люди наблюдали в небе настолько яркий метеорит. Но с тех пор его никто не нашел. Хорак обратилась с вопросом, не находил ли кто-либо такой камень за выходные. Потому что искать его самостоятельно на большой территории было бы сложно, учитывая, что его размер теперь – не больше яблока.

Это Ян Кэсинь. Ее прозвали «охотницей за метеоритами» – она нашла более 600 за пять лет. Ради этого она уволилась с работы и искала метеориты по пустыням, а потом открыла музей

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что будет, если найти метеорит

При нахождении метеорита лаборатории метеоритики настоятельно рекомендуют выслать им небольшой кусок объекта, чтобы изучить его свойства и подтвердить, действительно ли это метеорит.

Его можно оставить у себя и зарегистрировать в Международном каталоге, тогда у метеорита появится имя. Также можно отдать в лабораторию метеоритики для коллекции и более подробного изучения.

По российскому законодательству, закон «О недрах» предусматривает, что о метеорите следует сообщить в лицензирующий орган, поскольку собственником недр является государство. Но закон не распространяется на метеориты, которые найдены в почве или на поверхности, так что это как обычный камень. За продажу метеорита без уведомления об этом государства теоретически власть может привлечь к ответственности, но на практике сделать это будет сложно.

Объявлений о продаже метеорита в интернете до сих пор много, а цены выставляются с несколькими нулями.

А где самый крупный метеорит

Он так и лежит на месте. Это метеорит Гоба, который был найден в 1920 году в Намибии. Он упал примерно 80 тысяч лет назад, первоначальная масса составляла примерно 90 тонн.

Это и есть метеорит Гоба

Unspecified / Global Look Press

Сейчас Гоба весит 66 тонн. Уменьшению массы поспособствовали эрозия, научные исследования и акты вандализма. Теперь на этом месте открыт туристический центр.

Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Космос