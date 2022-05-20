В Британии упал метеорит – и его не могут найти уже неделю. Самый большой метеорит в истории упал тысячи лет назад в Африке и до сих пор лежит там

В середине мая в Европе был виден яркий объект в ночном небе – его наблюдали в Нидерландах и Франции, но больше – в Англии и Уэльсе. Причем некоторые утверждают, что даже слышали звук.

Что это за метеорит

Основатель британской метеорной сети Ричард Касерек сказал, что метеорит был зеленым с добавлением разных цветов.

Конечная высота – около 30 км над землей, скорость – 6,9 км/с.

AstroAlert утверждает, что блеск огненного шара достиг -11,5 звездной величины (для сравнения – яркость полной Луны в полнолуние составляет -12,7, а Солнце -27 зв. вел.).

Объект отследили более 25 метеорных камер.

Считается, что метеорит сгорел в атмосфере. Он весил 20 кг. По информацииDaily Mail, должно было уцелеть примерно 100 г от него, а приземлиться он должен был к северу от города Бридженд в Уэльсе.

Астроном Уилл Гейтер заявил, что теперь для слежения за маленькими камнями нужна помощь общественности. По словам доктора Яны Хорак из Национального музея Кардиффа, метеорит должен быть глянцево-черным или коричневым.

Уже неделя прошла с тех пор, как люди наблюдали в небе настолько яркий метеорит. Но с тех пор его никто не нашел. Хорак обратилась с вопросом, не находил ли кто-либо такой камень за выходные. Потому что искать его самостоятельно на большой территории было бы сложно, учитывая, что его размер теперь – не больше яблока.