В Британии упал метеорит – и его не могут найти уже неделю. Самый большой метеорит в истории упал тысячи лет назад в Африке и до сих пор лежит там
В середине мая в Европе был виден яркий объект в ночном небе – его наблюдали в Нидерландах и Франции, но больше – в Англии и Уэльсе. Причем некоторые утверждают, что даже слышали звук.
Что это за метеорит
- Основатель британской метеорной сети Ричард Касерек сказал, что метеорит был зеленым с добавлением разных цветов.
- Конечная высота – около 30 км над землей, скорость – 6,9 км/с.
- AstroAlert утверждает, что блеск огненного шара достиг -11,5 звездной величины (для сравнения – яркость полной Луны в полнолуние составляет -12,7, а Солнце -27 зв. вел.).
- Объект отследили более 25 метеорных камер.
Считается, что метеорит сгорел в атмосфере. Он весил 20 кг. По информацииDaily Mail, должно было уцелеть примерно 100 г от него, а приземлиться он должен был к северу от города Бридженд в Уэльсе.
Астроном Уилл Гейтер заявил, что теперь для слежения за маленькими камнями нужна помощь общественности. По словам доктора Яны Хорак из Национального музея Кардиффа, метеорит должен быть глянцево-черным или коричневым.
Уже неделя прошла с тех пор, как люди наблюдали в небе настолько яркий метеорит. Но с тех пор его никто не нашел. Хорак обратилась с вопросом, не находил ли кто-либо такой камень за выходные. Потому что искать его самостоятельно на большой территории было бы сложно, учитывая, что его размер теперь – не больше яблока.
Что будет, если найти метеорит
При нахождении метеорита лаборатории метеоритики настоятельно рекомендуют выслать им небольшой кусок объекта, чтобы изучить его свойства и подтвердить, действительно ли это метеорит.
Его можно оставить у себя и зарегистрировать в Международном каталоге, тогда у метеорита появится имя. Также можно отдать в лабораторию метеоритики для коллекции и более подробного изучения.
По российскому законодательству, закон «О недрах» предусматривает, что о метеорите следует сообщить в лицензирующий орган, поскольку собственником недр является государство. Но закон не распространяется на метеориты, которые найдены в почве или на поверхности, так что это как обычный камень. За продажу метеорита без уведомления об этом государства теоретически власть может привлечь к ответственности, но на практике сделать это будет сложно.
Объявлений о продаже метеорита в интернете до сих пор много, а цены выставляются с несколькими нулями.
А где самый крупный метеорит
Он так и лежит на месте. Это метеорит Гоба, который был найден в 1920 году в Намибии. Он упал примерно 80 тысяч лет назад, первоначальная масса составляла примерно 90 тонн.
Сейчас Гоба весит 66 тонн. Уменьшению массы поспособствовали эрозия, научные исследования и акты вандализма. Теперь на этом месте открыт туристический центр.