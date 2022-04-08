Космические туристы впервые полетели на МКС на корабле SpaceX: каждый заплатил по $55 млн, одному из участников – 71 год

План следующий:

9 апреля туристы прибудут на МКС.

Они проведут там восемь дней.

После этого они вернутся на Землю.

Кто полетел в космос

Состав был известен в начале 2021 года. Кто вошел в экипаж:

🚀 Инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор – управляющий в Connor Group, которая занимается инвестициями в недвижимость. Это второй по возрасту человек в космосе – ему 71 год. Старше был только Джон Гленн (77 лет).

🚀 Канадский инвестор и филантроп Марк Пати – исполнительный директор инвестиционной компании Mavrik Corp. Он всю жизнь увлекается космосом, но поначалу относился к идее скептически – не верил, что это в целом реально.

🚀 Израильский бизнесмен Эйтан Стиббе, бывший летчик израильских ВВС, также связан с инвестициями. Он дружил с Иланом Рамоном, который погиб на шатле «Колумбия» в 2003 году.

🚀 Глава экипажа – бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Он – вице-президент компании Axiom Space, которая координирует полет экипажа в космос. Сам Лопес-Алегрия летал уже четырежды.

Washington Post сообщил, что каждый из троих бизнесменов заплатил по 55 миллионов долларов за полет.