Космические туристы впервые полетели на МКС на корабле SpaceX: каждый заплатил по $55 млн, одному из участников – 71 год
8 апреля – новая дата в космической истории. Впервые на МКС отправился гражданский экипаж не на российском «Союзе». Компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Crew Dragon на ракете Falcon 9.
SpaceX вела трансляцию этого события на своем ютуб-канале. Вот так это произошло:
План следующий:
- 9 апреля туристы прибудут на МКС.
- Они проведут там восемь дней.
- После этого они вернутся на Землю.
Кто полетел в космос
Состав был известен в начале 2021 года. Кто вошел в экипаж:
🚀 Инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор – управляющий в Connor Group, которая занимается инвестициями в недвижимость. Это второй по возрасту человек в космосе – ему 71 год. Старше был только Джон Гленн (77 лет).
🚀 Канадский инвестор и филантроп Марк Пати – исполнительный директор инвестиционной компании Mavrik Corp. Он всю жизнь увлекается космосом, но поначалу относился к идее скептически – не верил, что это в целом реально.
🚀 Израильский бизнесмен Эйтан Стиббе, бывший летчик израильских ВВС, также связан с инвестициями. Он дружил с Иланом Рамоном, который погиб на шатле «Колумбия» в 2003 году.
🚀 Глава экипажа – бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Он – вице-президент компании Axiom Space, которая координирует полет экипажа в космос. Сам Лопес-Алегрия летал уже четырежды.
Washington Post сообщил, что каждый из троих бизнесменов заплатил по 55 миллионов долларов за полет.
13 января Falcon-9 уже выводила в космос спутник с мыса Канаверал. А в апреле 2021-го Crew Dragon 2 был запущен с несколькими астронавтами. Коннор и Пати наблюдали за запуском ракеты. Пати позже рассказывал о своих мыслях в этот момент: через несколько месяцев он будет на их месте.
Раньше в космос уже летали, но с перерывом
Впервые космический туризм опробовал американский бизнесмен Деннис Тито – главный управляющий одной из ведущих инвестиционных фирм в США. Он отправился на российском «Союзе» в 2001 году. «Это величайшее приключение в моей жизни. Я побывал на небесах и парил, как ангел, глядя вниз на Землю», – вспоминал Тито. Хотя полет прошел неидеально – проблемы с сердцем и разбитая о люк корабля голова.
Позже «Роскосмос» провел еще семь подобных полетов. НАСА запрещало полеты с территории США. Затем больше десяти лет полетов не производилось. Но в 2019 году НАСА изменило политику, ведь такие полеты могли бы улучшить финансовое положение.
А первый полностью гражданский экипаж полетел недавно
Полеты возобновились в 2021 году совместно со SpaceX и «Роскосмос». Например, «Роскосмос» дважды отправлял японских туристов и российскую съемочную группу. Crew Dragon полетел с коммерческим экипажем из непрофессиональных астронавтов.
Осенью 2021 года в Crew Dragon поместились четыре туриста – предприниматель (Джаред Айзекман – спонсор), предпринимательница (победила в онлайн-конкурсе), медработница и ветеран войны в Ираке (получил место благодаря благотворительной акции). Полет состоялся в рамках благотворительной миссии Inspiration4. Сколько потратил на это Айзекман – неизвестно.
Crew Dragon поднялся на высоту 585 км, она была для него рекордной. Через несколько дней капсула с путешественниками благополучно приводнилась. Таким был первый в истории орбитальный космический полет с космонавтами-любителями на борту. Еще он помог собрать средства для детской больницы Св.Джуды в Теннесси.