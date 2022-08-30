Люди возвращаются на Луну – впервые за 50 лет: для чего и почему все эти годы никому не нужны были высадки
NASA начинает реализацию программы Artemis – главной миссии на ближайшее десятилетия. У нее есть три этапа: беспилотный полет, облет вокруг Луны с экипажем и высадка астронавтов на поверхность. Старт беспилотного полета планировался на 29 августа, но из-за технических проблем был отложен на четыре дня. В него включена уникальная часть, о которой мы писали.
Зачем нужна программа Artemis – почему люди возвращаются на Луну именно сейчас
Бывший вице-президент США Майк Пенс официально пообещал, что в ближайшие годы люди появятся на Луне именно в рамках миссии Artemis. Почему это вообще запущено – версия NASA: «Мы возвращаемся на Луну за научными открытиями, экономической выгодой и вдохновением для нового поколения исследователей». Миссия Artemis – основа для будущих полетов.
У миссии Artemis есть три четкие прописанные стадии:
- Artemis I (2022): испытательный полет без участия экипажа;
- Artemis II (2024): полет с экипажем с облетом вокруг Луны;
- Artemis III (2025): полет с экипажем и высадкой на Луну.
Правительство США полностью поддерживает эту миссию и через законопроекты выделяет деньги на все нужды NASA в ближайшие годы. Первая часть Artemis I продлится 42 дня – она должна продемонстрировать готовность к полету вместе с экипажем. Компания Boeing разработала ракету-носитель SLS, которая доставит туда космический корабль Orion.
Ракета SLS имеет высоту 322 фута (почти 100 метров), весит 5,7 миллиона фунтов и развивает тягу до 8,8 миллионов фунтов. Сама капсула Orion способна перевозить четырех астронавтов лететь 21 день без стыковки с другим космическим кораблем. На стадии Artemis I произойдет тестирование ее возвращения на Землю и подсчет потенциальных нагрузок для астронавтов во время полета.
Основная задача программы Artemis включает создание основы для исследования космического пространства. У нее есть подцели: использование подручных ресурсов для топлива и строительных материалов, постепенная разработка фундамента космической экономики. Опыт Artemis будет использован в том числе и для частных полетов на Луну через десяток лет.
Директор Космического центра Джона Ф. Кеннеди Боб Кабана анонсировал глобальные вещи при новом освоении Луны – они связаны с будущим всего человечества: «Нам необходимо установить присутствие в Солнечной системе за пределами родной планеты. Это будет иметь решающее значение, если мы собираемся выжить. Кто знает, что однажды произойдет?»
Следить надо уже за Artemis I – от этой стадии зависит успех всей миссии. Все подробно проговаривал профессор Школы перспективных исследований авиации и космоса ВВС США Венди Уитман Кобб: «Должна произойти демонстрация того, что ракета работает должным образом. Это придаст NASA уверенности для всех пилотируемых миссий в ближайшие пару лет».
Высадка людей на Луну важна и в контексте исследования Марса. Это тестовый эксперимент по выживаемости и контролю состояния людей в сложных условиях. Лунные ресурсы планируется использовать для технологического скачка, чтобы полеты на Марс было легче реализовать. На примере Луны произойдет тест всех новых технологий, которые появились у человечества.
В 2022 году исполняется 50 лет с момента последнего полета человека на Луну. Миссия Artemis – единственный четкий проект, предусматривающий возвращение людей на поверхность Луны. В его цели включено глобальное исследование той части поверхности, которая ранее вообще не затрагивалась. Детали подготовки и реализации Artemis частично похожи на миссии «Аполлон».
Трансляцию старта миссии Artemis можно смотреть онлайн прямо тут:
Почему люди так долго не летали на Луну – все причины, которые этому мешали
По программе «Аполлон» произошло шесть высадок людей на Луну. Последняя из них – в декабре 1972 года. Тогда во время миссии «Аполлон 17» на поверхности Луны оказались Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. Позже они больше никогда не летали в космос, а NASA перестало отправлять в сторону Луны космические группы. Не состоялись полеты и по лунной программе СССР.
Администратор NASA Джим Брайденстайн считает, что все сорвали политические цели. Он опасается этого и в современном мире: «Если бы не политические риски, мы сейчас стояли бы на Луне. Вполне вероятно, что мы бы уже были и на Марсе. Именно вещи из политики помешали всему этому». Еще Брайденстайн отмечал высокую стоимость всех лунных программ.
Финансовые затраты совпадали с отсутствием нужных технологий. Простое объяснение: создание необходимых аппаратов в прошлом веке требовало больших вложений и влекло проблемы при испытаниях. Во время подготовки гибли люди, а удачные эксперименты не окупали вложенные средства и потраченные на подготовку сроки. Сейчас быстрее стала технологическая реализация.
Теперь проявляются другие грани – стоимость запусков постоянно меняется. Это отпугивает частные инвестиции. Эти же вещи отмечал даже инспектор миссии Artemis: низкий уровень финансирования, нереалистичные графики по разработке и серьезные технические риски. Зато у Artemis есть поддержка от правительства – такая, которой не было у других подобных проектов.
В 2022 году любой полет даже в сторону Луны по-прежнему выглядит дорогим. Только подготовка каждого полета SLS/Orion выйдет в 4,1 миллиарда долларов только за один запуск. Поэтому многие эксперты считают эту цифру непосильной для бюджета. Общая стоимость программы Artemis только на стадии разработки перешла за отметку в 20 миллиардов долларов.
До Artemis у NASA была программа Constellation – один из самых потенциально окупаемых проектов. По ней планировалось, что грунт на Луне можно превратить в топливо. Другая цель – извлечение кислорода. Тогда же – и высадка новых людей. Бывший президент США Барак Обама отложил и ее, потому что финансовые прогнозы не оправдались. Все снова оказалось дорогим.
Из-за стоимости полетов все проекты по высадку на Луну постепенно свернули и другие страны. По технологиям ближе всех к этому подобрался Китай. В 2020 году возвращаемый лунный модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая. Но даже у китайцев нет четкого плана по высадке на Луну экипажа из людей. Это пока только анонсировано на ближайшие годы.
Space.com общался с космонавтами и исследователями. Вывод: все миссии «Аполлон» вообще не имели целей по освоению Луны. Это демонстрации превосходства во время политической борьбы с СССР. Поэтому для NASA выделялись глобальные ресурсы для всех подобных миссий. По этой же причине они потом исчезли, когда пропала необходимость в таких космических демонстрациях.
В последние годы NASA занималось подготовкой новых космических аппаратов. Цель – сделать полеты в космос хотя бы относительно дешевыми. Амбициозные сроки сводились к возвращению людей на Луну в 2020 году. Они проговаривались десять лет назад – за это время все снова пришлось сдвигать. Помешали финансовые проблемы у NASA и несоответствие затрат целям.
Чем новая миссия отличается от всех отмененных в предыдущие годы: у нее есть настоящий проект по исследованию и созданию лунных баз. Брайденстайн рассказывал: «Теперь мы не просто отправимся на Луну – мы собираемся там остаться. Это то, что мы хотим сделать». Задачи на ближайшие годы: закрепиться на Луне и создать условия для будущего полета на Марс.
Случится ли высадка людей на стадии Artemis III – сейчас это выглядит реалистично. В августе 2022 года представители NASA показали карту Луны, где отметили 13 потенциальных участков для высадки. Пока высадка реальных людей запланирована на 2025 год – ее сроки могут поменяться. Подготовка к стадии Artemis III займет еще несколько лет, но ее реализация уже прописана.
NASA утверждает, что с помощью миссии Artemis на Луне впервые в истории побывает женщина. Кандидаты еще находятся в стадии отбора. Пока во время стадии Artemis I на борту космического корабля будут манекены – у них даже есть имена. Там же – плюшевая копия собаки Снупи. Будущая высадка во многом зависит именно от успеха испытательного полета в 2022 году.
В современных условиях подготовка миссии NASA происходила на фоне нового противостояния между странами. У России сейчас работает собственная программа по освоению Луны, которая рассчитана на 2021-2040 годы. Первый этап – запуск роботизированного комплекса «Луна-25». По плану его тестирование завершится летом 2022 года, а сам полет произойдет уже в сентябре.