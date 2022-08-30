Люди возвращаются на Луну – впервые за 50 лет: для чего и почему все эти годы никому не нужны были высадки

Зачем нужна программа Artemis – почему люди возвращаются на Луну именно сейчас

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально пообещал, что в ближайшие годы люди появятся на Луне именно в рамках миссии Artemis. Почему это вообще запущено – версия NASA: «Мы возвращаемся на Луну за научными открытиями, экономической выгодой и вдохновением для нового поколения исследователей». Миссия Artemis – основа для будущих полетов.

У миссии Artemis есть три четкие прописанные стадии:

Artemis I (2022): испытательный полет без участия экипажа;

Artemis II (2024): полет с экипажем с облетом вокруг Луны;

Artemis III (2025): полет с экипажем и высадкой на Луну.

Правительство США полностью поддерживает эту миссию и через законопроекты выделяет деньги на все нужды NASA в ближайшие годы. Первая часть Artemis I продлится 42 дня – она должна продемонстрировать готовность к полету вместе с экипажем. Компания Boeing разработала ракету-носитель SLS, которая доставит туда космический корабль Orion.