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Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе

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Метеорный шторм, интенсивный метеорный дождь, тысячи метеоров в час – такие слова встречаются в новости о событии, которое запланировано на 31 мая. Что все это значит?

Что такое метеорный шторм

Звездный дождь, метеорный дождь, звездопад – это все о нем. Им называется метеорный поток большой интенсивности – более тысячи метеоров в час. Также различают понятие зенитного часового числа. Оно характеризует активность метеорного потока. Для обычного наблюдателя метеорный поток – это следы сгорающих в атмосфере метеоров.

Есть еще метеоритный дождь, но это два разных понятия. У них простая разница:

☄️ Метеорный поток состоит из метеоров. Они сгорают в атмосфере, не достигая земли.

☄️ Метеоритный дождь состоит из метеоритов. Именно они и падают на землю.

Опасен ли метеорный шторм

Нет. Именно потому, что метеоры сгорают в атмосфере. Они безопасны и не могут нанести никакого вреда людям.

Как и когда возникает метеорный шторм

Он зарождается в тот момент, когда Земля, двигаясь по орбите, проходит через метеоритный рой – остатки кометного ядра. Рой проходит по орбите бывшей кометы, поэтому метеорные потоки происходят строго в определенное время.

У каждого потока есть свое название, которое исходит или от созвездия, где расположен радиант (это область, кажущаяся источником метеоров), или от ближайшей к радианту звезде.

Насколько часто возникает метеорный поток – зависит от его названия. Например, метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея, поток Лириды – в апреле, а поток Леониды – в ноябре. На 2022 год было запланировано не менее десяти метеорных потоков.

Поток Леониды в Греции в 2009 году

Почему в мае 2022-го особенный метеорный шторм

31 мая ожидается другой поток – Тау-Геркулиды. И он как раз подходит под определение дождя или шторма. Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал о его особенностях. Главное:

💫 Число метеоров может доходить до десяти тысяч в час.

💫 Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке.

💫 Всплеск активности был предсказан еще в 2005 году. Его бы не было, если бы не распад кометы SW3 в 1995 году.

Видно ли будет метеорный шторм в России

Московский планетарий ожидает поток со скоростью в десять метеоров в секунду, но в России это нельзя будет пронаблюдать. Лучше всего он будет виден в Северной Америке.

По словам Якушечкина, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков кометы SW3 –  это произойдет на несколько часов раньше. Так что у россиян все же остается шанс увидеть метеорный шторм в ночь с 30 на 31 мая.

Повышенная метеорная активность займет около двух часов, максимум – примерно в 6:30 по московскому времени. Но есть вероятность, что он начнется в 8:15 по Москве.

Каким был самый крупный метеорный шторм

Выделяют два метеорных шторма Леониды:

⭐️ В 1833 году в США люди наблюдали за тем, как падали тысячи звезд –вспыхивали и гасли. Причем тогда люди ожидали конца света. По частоте падения звезд их сравнивали со снежинками во время снегопада. Есть данные о 240 тысячах метеоров за девять часов.

⭐️ В 1966 году снова повезло американцам. Предполагается, что тогда, в один из ноябрьских дней, в атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров каждый час.

А примерно так выглядел поток Леониды в Лондоне в 1866 году

По прогнозу Международной метеорной организации, сравнимый по масштабу метеорный шторм может повториться только в 2099 году. В ближайшие годы наиболее интенсивным будет звездопад в 2031 году.

Где посмотреть метеорный шторм 31 мая

Планируется, что трансляцию проведут ученые из проекта Virtual Telescope Project примерно с шести-семи часов утра по Москве:

Все фото: XinHua / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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