Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе
Метеорный шторм, интенсивный метеорный дождь, тысячи метеоров в час – такие слова встречаются в новости о событии, которое запланировано на 31 мая. Что все это значит?
Что такое метеорный шторм
Звездный дождь, метеорный дождь, звездопад – это все о нем. Им называется метеорный поток большой интенсивности – более тысячи метеоров в час. Также различают понятие зенитного часового числа. Оно характеризует активность метеорного потока. Для обычного наблюдателя метеорный поток – это следы сгорающих в атмосфере метеоров.
Есть еще метеоритный дождь, но это два разных понятия. У них простая разница:
☄️ Метеорный поток состоит из метеоров. Они сгорают в атмосфере, не достигая земли.
☄️ Метеоритный дождь состоит из метеоритов. Именно они и падают на землю.
Опасен ли метеорный шторм
Нет. Именно потому, что метеоры сгорают в атмосфере. Они безопасны и не могут нанести никакого вреда людям.
Как и когда возникает метеорный шторм
Он зарождается в тот момент, когда Земля, двигаясь по орбите, проходит через метеоритный рой – остатки кометного ядра. Рой проходит по орбите бывшей кометы, поэтому метеорные потоки происходят строго в определенное время.
У каждого потока есть свое название, которое исходит или от созвездия, где расположен радиант (это область, кажущаяся источником метеоров), или от ближайшей к радианту звезде.
Насколько часто возникает метеорный поток – зависит от его названия. Например, метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея, поток Лириды – в апреле, а поток Леониды – в ноябре. На 2022 год было запланировано не менее десяти метеорных потоков.
Почему в мае 2022-го особенный метеорный шторм
31 мая ожидается другой поток – Тау-Геркулиды. И он как раз подходит под определение дождя или шторма. Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал о его особенностях. Главное:
💫 Число метеоров может доходить до десяти тысяч в час.
💫 Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке.
💫 Всплеск активности был предсказан еще в 2005 году. Его бы не было, если бы не распад кометы SW3 в 1995 году.
Видно ли будет метеорный шторм в России
Московский планетарий ожидает поток со скоростью в десять метеоров в секунду, но в России это нельзя будет пронаблюдать. Лучше всего он будет виден в Северной Америке.
По словам Якушечкина, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков кометы SW3 – это произойдет на несколько часов раньше. Так что у россиян все же остается шанс увидеть метеорный шторм в ночь с 30 на 31 мая.
Повышенная метеорная активность займет около двух часов, максимум – примерно в 6:30 по московскому времени. Но есть вероятность, что он начнется в 8:15 по Москве.
Каким был самый крупный метеорный шторм
Выделяют два метеорных шторма Леониды:
⭐️ В 1833 году в США люди наблюдали за тем, как падали тысячи звезд –вспыхивали и гасли. Причем тогда люди ожидали конца света. По частоте падения звезд их сравнивали со снежинками во время снегопада. Есть данные о 240 тысячах метеоров за девять часов.
⭐️ В 1966 году снова повезло американцам. Предполагается, что тогда, в один из ноябрьских дней, в атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров каждый час.
По прогнозу Международной метеорной организации, сравнимый по масштабу метеорный шторм может повториться только в 2099 году. В ближайшие годы наиболее интенсивным будет звездопад в 2031 году.
Где посмотреть метеорный шторм 31 мая
Планируется, что трансляцию проведут ученые из проекта Virtual Telescope Project примерно с шести-семи часов утра по Москве: