Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе

Метеорный шторм, интенсивный метеорный дождь, тысячи метеоров в час – такие слова встречаются в новости о событии, которое запланировано на 31 мая. Что все это значит?

Что такое метеорный шторм

Звездный дождь, метеорный дождь, звездопад – это все о нем. Им называется метеорный поток большой интенсивности – более тысячи метеоров в час. Также различают понятие зенитного часового числа. Оно характеризует активность метеорного потока. Для обычного наблюдателя метеорный поток – это следы сгорающих в атмосфере метеоров.

Есть еще метеоритный дождь, но это два разных понятия. У них простая разница:

☄️ Метеорный поток состоит из метеоров. Они сгорают в атмосфере, не достигая земли.

☄️ Метеоритный дождь состоит из метеоритов. Именно они и падают на землю.

Опасен ли метеорный шторм

Нет. Именно потому, что метеоры сгорают в атмосфере. Они безопасны и не могут нанести никакого вреда людям.

Как и когда возникает метеорный шторм

Он зарождается в тот момент, когда Земля, двигаясь по орбите, проходит через метеоритный рой – остатки кометного ядра. Рой проходит по орбите бывшей кометы, поэтому метеорные потоки происходят строго в определенное время.

У каждого потока есть свое название, которое исходит или от созвездия, где расположен радиант (это область, кажущаяся источником метеоров), или от ближайшей к радианту звезде.

Насколько часто возникает метеорный поток – зависит от его названия. Например, метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея, поток Лириды – в апреле, а поток Леониды – в ноябре. На 2022 год было запланировано не менее десяти метеорных потоков.