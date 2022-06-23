Не пропустите парад пяти планет – это явление в небе бывает раз в 20 лет: почему это происходит и можно ли увидеть без приборов
24 июня состоится редкое космическое явление – парад пяти планет. А именно Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну линию. Уникальность этого события заключается в том, что в следующий раз оно повторится очень и очень нескоро.
Как часто бывает этот парад планет и когда будет в следующий раз
Все парады планет делят на несколько категорий:
- Мини-парады – 3 планеты становятся в одну линию;
- Парад малых планет – 4 планеты;
- Большой парад планет – 5-6 планет;
- Полный парад планет – когда все планеты Солнечной системы (и даже Плутон) находятся на одной линии. Явление абсолютно нечастое, потому что в последний раз это случалось в 949 году до нашей эры. А в следующий раз произойдет в 2492 году.
Чем больше планет одновременно выстроились в одну линию, тем уникальный парад. Для сравнения: мини-парад случается несколько раз в год. Парад из пяти планет (то есть большой) в последний раз до этого года был в декабре 2004-го. В следующий раз люди увидят его лишь в 2040 году.
На самом деле планеты застынут на одной линии не на одни сутки. Впервые это произойдет в ночь на 24 июня и продлится ровно до конца месяца. Дальше Сатурн, Марс, Венера и Юпитер разойдутся по звездному небу. Венера и Сатурн перестанут быть видны для невооруженного глаза примерно к сентябрю.
Как парад пяти планет повлияет на физические процессы на Земле
Никак.
Расположение планет на звездном небе не повлияет на естественную жизнь на Земле, как, например, расположение Луны влияет на приливы и отливы. И да, не все планеты выстраиваются в одну линию: только некоторые. А парадом планет эту ситуацию называют, потому что они просто хорошо видны на небе. Так что парад планет повлияет только на гороскопы и на предсказания для знаков Зодиака.
Как увидеть это в России
Из-за нормального положения планет это можно увидеть без телескопов. Если у вас хорошее зрение, то понадобится, возможно, только бинокль. Это нужно, потому что Меркурий будет довольно тусклым на фоне остальных планет (и будет проглядываться до первых солнечных лучей). Что вообще нужно знать перед наблюдением:
- NASA и другие космические службы не случайно выделяют именно ночь на 24 июня. В этот момент парад планет будет лучше всего виден;
- Время появление всех планет (по мск): Сатурн – 01:30, Марс и Юпитер – примерно 02:45, Венера – 04:00, Меркурий – 04:30;
- Меркурий будет ближе всего к горизонту;
- Нужно ориентироваться по Луне. Конкретно в ночь на 24 июня она будет между Венерой и Марсом;
- В городе рассмотреть парад планет будет очень сложно. Поэтому ученые рекомендуют выбираться за город. Там городские огни не помешают наблюдению.
Вот так выглядит примерная картина парада планет:
Сайт naukatv.ru пишет:
«На широте Москвы, Н.Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и Красноярска (55° с.ш.) наблюдать нужно около 2:30 утра, но Меркурий уже пропадет на фоне утренней зари. Южнее 50° с.ш. парад уже будет виден полностью (с 3:00 до 3:30 утра). Наилучшие условия видимости будут в самых южных регионах России (с 3:30 до 4:00 утра)».