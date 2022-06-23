Не пропустите парад пяти планет – это явление в небе бывает раз в 20 лет: почему это происходит и можно ли увидеть без приборов

Как часто бывает этот парад планет и когда будет в следующий раз

Все парады планет делят на несколько категорий:

Мини-парады – 3 планеты становятся в одну линию;

Парад малых планет – 4 планеты;

Большой парад планет – 5-6 планет;

Полный парад планет – когда все планеты Солнечной системы (и даже Плутон) находятся на одной линии. Явление абсолютно нечастое, потому что в последний раз это случалось в 949 году до нашей эры. А в следующий раз произойдет в 2492 году.

Чем больше планет одновременно выстроились в одну линию, тем уникальный парад. Для сравнения: мини-парад случается несколько раз в год. Парад из пяти планет (то есть большой) в последний раз до этого года был в декабре 2004-го. В следующий раз люди увидят его лишь в 2040 году.

На самом деле планеты застынут на одной линии не на одни сутки. Впервые это произойдет в ночь на 24 июня и продлится ровно до конца месяца. Дальше Сатурн, Марс, Венера и Юпитер разойдутся по звездному небу. Венера и Сатурн перестанут быть видны для невооруженного глаза примерно к сентябрю.

Как парад пяти планет повлияет на физические процессы на Земле

Никак.

Расположение планет на звездном небе не повлияет на естественную жизнь на Земле, как, например, расположение Луны влияет на приливы и отливы. И да, не все планеты выстраиваются в одну линию: только некоторые. А парадом планет эту ситуацию называют, потому что они просто хорошо видны на небе. Так что парад планет повлияет только на гороскопы и на предсказания для знаков Зодиака.