Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе

Что такое суперлуние

Суперлуние наступает, когда происходит полнолуние и момент наибольшего сближения Луны и Земли (такой момент называется перигеем). Так с Земли Луна видна еще лучше, чем обычно. Есть еще новолуние и сближение с Землей, но тогда Луну не видно.

Что еще нужно знать:

🌕 У термина «суперлуние» нет точного астрономического определения. Впервые такой термин был использован в 1979 году в журнале гороскопов.

🌕 Суперлуние не имеет никакого отношения к термину «Иллюзия Луны», когда из-за оптической иллюзии кажется, что Луна просто находится низко над горизонтом.

🌕 Противоположный суперлунию термин называется «микролуние» – это когда при полнолунии Луна находится в самой дальней точке орбиты.

🌕 При суперлунии размер Луны превосходит обычный, она выглядит ярче.

🌕 Среднее расстояние от перигея до Земли равно примерно 363 тысячи км.

Как часто бывает суперлуние

Оно происходит несколько раз в году, поэтому не классифицируется как выдающееся событие. Обычно временной интервал полнолуния и перигея составляет от одного до трех дней.