Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
Что такое суперлуние
Суперлуние наступает, когда происходит полнолуние и момент наибольшего сближения Луны и Земли (такой момент называется перигеем). Так с Земли Луна видна еще лучше, чем обычно. Есть еще новолуние и сближение с Землей, но тогда Луну не видно.
Что еще нужно знать:
🌕 У термина «суперлуние» нет точного астрономического определения. Впервые такой термин был использован в 1979 году в журнале гороскопов.
🌕 Суперлуние не имеет никакого отношения к термину «Иллюзия Луны», когда из-за оптической иллюзии кажется, что Луна просто находится низко над горизонтом.
🌕 Противоположный суперлунию термин называется «микролуние» – это когда при полнолунии Луна находится в самой дальней точке орбиты.
🌕 При суперлунии размер Луны превосходит обычный, она выглядит ярче.
🌕 Среднее расстояние от перигея до Земли равно примерно 363 тысячи км.
Как часто бывает суперлуние
Оно происходит несколько раз в году, поэтому не классифицируется как выдающееся событие. Обычно временной интервал полнолуния и перигея составляет от одного до трех дней.
Цикл суперлуний длится 413 дней, повторяется их последовательность. Так можно определять самостоятельно, когда наступят суперлуния. А можно и не определять – есть календарь.
Суперлуние 13 июля, что это будет
На этот раз суперлуние будет особенным. Потому что оно редко происходит с минимальным интервалом по времени. Ожидается, что июльское суперлуние продлится примерно 9,5 часов.
⏰ В 12:09 по московскому времени Луна будет в перигее на расстоянии 357 тысяч км от Земли.
⏰ Через девять часов (21:38) произойдет полнолуние.
⏰ В полночь Луна будет на максимальной высоте над южным горизонтом.
Еще один интересный момент. Суперлуние в июле близко к горизонту в Северном полушарии, так что Луна еще и изменит цвет – может выглядеть оранжевой или даже розовой или красной.
Как и когда посмотреть суперлуние 13 июля в России и в Москве
Над горизонтом Луну будет видно после 21:00. Чтобы увидеть кратеры Луны, лучше воспользоваться небольшим телескопом или биноклем. За городом Луну будет видно еще лучше, так как ей не будет мешать городской свет.
Вообще же считается, что июльское суперлуние можно будет наблюдать из любой точки планеты.
Следующее после 13 июля суперлуние ожидается 12 августа.