Как создавался первый искусственный спутник Земли: почему СССР опередил США и что именно спутник принес изучению космоса
Первый искусственный спутник Земли запущен 4 октября 1957 года. Это советский аппарат «Спутник-1». Точное время запуска по Москве – 22:28:34. В тот момент официально началась космическая эра. Общее время существования аппарата – 92 дня. За этот период «Спутник-1» пролетел 1440 оборотов вокруг Земли.
4 января 1958 года «Спутник-1» сгорел в атмосфере.
Первый искусственный спутник Земли – основные факты через 65 лет после запуска
• «ПС-1» – кодовое обозначение спутника. Расшифровка: «Простейший Спутник-1». Так получилось, потому что спутник действительно представлял собой аппарат без сложных фишек. Внешне он напоминал обычный шар из алюминия с четырьмя антеннами и оборудованием. Диаметр составлял всего 58 сантиметров, вес – 83,6 килограмма. Работал радиопередатчик.
• Спутник функционировал на трех серебряно-цинковых аккумуляторах. Ученые считали, что они позволят ему передавать радиосигналы на протяжении двух недель. Все оказалось еще лучше: «Спутник-1» 22 дня подавал признаки жизни через радиосигнал. Потом батареи все-таки разрядились – только тогда и прекратился его характерный сигнал «бип».
• Обычные люди могли следить за спутником уже после запуска. Они наблюдали за ним в бинокли и перехватывали радиосигналы при наличии оборудования. Этим занимались даже радиолюбители в США. «Спутник-1» можно было заметить с Земли до восхода и после захода солнца. Глобально он выглядел маленькой движущейся точкой среди большого количества звезд.
• The New York Times рассказывал в момент запуска, что технические характеристики и сам формат разработки долго держались в секрете. Только через время стало известно и о проблемах в момент старта. Ракета со спутником отклонялась от заданной траектории – один из ее блоков с опозданием развивал тягу. Все решили доли секунды, но запуск оказался успешным.
• «Спутник-1» – это не финальный проект советских разработчиков. Изначально ученые создавали уникальный объект «Д». Его масса составляла около 1400 кг, а вес оборудования – 200-300 кг. Простейший «Спутник-1» полетел быстрее, чтобы опередить другие страны. Объект «Д» неудачно запустился в 1958 году – пуск завершился взрывом. Позже на его основе появился «Спутник-3».
• Возможно, отдельные части спутника сохранились. Некоторые его обломки все-таки могли долететь до поверхности Земли. Мужчина из Энсино вспоминал, что нашел у себя во дворе необычную трубку. Исследователи определили: такая же была и на том самом первом искусственном спутнике Земли. Доказать принадлежность находки спутнику так никто и не смог.
Как СССР создал и запустил «Спутник-1» – почему это тогда же не сделали в США
Анатолий Зак писал для Popular Mechanics в октябре 2017-го: «60 лет спустя «Спутник-1» – это научная крупинка по сравнению со сложными инструментами, отправленными на орбиту и за ее пределы. Но его влияние, возможно, самое большое». Губернатор штата Мичиган в год запуска «Спутника-1» даже написал о нем стих. Там признал космическое превосходство Москвы.
Надо запомнить имена нескольких людей, стоявших за запуском «Спутника-1». Это Михаил Тихонравов, Сергей Королев и Мстислав Келдыш. Тихонравов продвигал программу по запуску искусственных спутников и возглавлял отдел проектирования этих объектов. Келдыш тогда же руководил научно-техническим советом по созданию первого искусственного спутника Земли.
Королев конструировал ракетно-космические системы. Это под его руководством появилась ракета, которая в итоге донесла спутник до орбиты Земли. Современники вспоминали, что именно Королев первым произнес название «Спутник». Сам же Королев публично называл «Спутник-1» маленькой Луной, а ученые рядом напоминали о его ракетных разработках.
Уже в ноябре 1957 года был запущен «Спутник-2». Вместе с ним на Орбиту впервые попало живое существо – собака Лайка. Пуск «Спутника-2» не случился бы без успешного опыта «Спутника-1». Ускорение реализации идеи по запуску «Спутника-2» было личной просьбой Никиты Хрущева. Так он стремился упрочить наметившееся превосходство над США по космическим достижениям.
Ученых в США так впечатлил запуск спутника в СССР, что они заговорили о серьезном отставании в технологическом плане. «Спутник-1» был намного тяжелее любых американских космических устройств, которые разрабатывались в то время. В декабре 1957 года местный спутник «Авангард» взорвался на стартовой площадке. И только 31 января 1958-го там запустился «Эксплорер-1».
Разработка США представляла собой спутник весом всего 13 кг. Это не помешало ему облететь Землю более 58 тысяч раз. «Эксплорер-1» был оснащен счетчиком Гейгера, который позволил впервые заметить пояс интенсивного излучения. Позже следующие миссии и запуски спутников выявили сразу несколько поясов – сейчас они названы радиационными поясами Ван Аллена.
Историки NASA так анализировали запуск спутника в СССР: они представляли «Спутник-1» именно достижением в области технологий, а не научным аппаратом как таковым. Писали в честь 50-летия запуска: «Спутник привлек внимание всего мира и застал врасплох американскую общественность». Люди боялись, что СССР сможет опередить США и по военным разработкам.
Сам советский «Спутник-1» все-таки повлиял на науку, хотя не включал в себя специальное научное оборудование. Например, его запуск позволил наблюдателям с Земли заняться исследованием плотности атмосферы и понять работу радиосигнала. Из этого в будущем выросла теория торможения спутников и стала развиваться новая отрасль в науке – космическая геодезия.
«Спутник-1» повлиял на авторитет космической отрасли СССР. Его радиосигналы в первые дни транслировали все радиостанции мира. На телевидении стали набирать популярность научные программы, которые рассказывали о космических перспективах. Роскосмос показывал, что в момент запуска «Спутника-1» женщины даже делали прически «Спутник».
Какое значение для исследователей имел запуск «Спутника-1» – и что он принес всему миру
NASA пишет, что сразу случился скачок в технологических разработках по другим направлениям. Там «Спутник-1» по внешнему виду сравнивается с обычным надувным мячом. Еще NASA утверждает такое: именно после отправки спутника по-настоящему стартовала космическая гонка между СССР и США. Позже она привела к полету Гагарина и высадке американцев на Луну.
Само агентство NASA было создано в 1958 году – это решение вытекло из нового Национального закона об аэронавтике и космосе. Позже NASA во многом ориентировалось на опыт запуска первого спутника. «Спутник-1» стал не просто первым искусственным спутником Земли – на его примере люди научились переносить подобные объекты на орбиту и отслеживать их там.
«Спутник-1» имел символическое значение для истории космонавтики – его запуск вдохновил ученых на новые космические разработки. Внутри СССР полет стал выражением политики Хрущева. Тот всегда продвигал направление по демонстрации превосходства над США в аэрокосмической области. Поэтому и согласился на компромиссное решение по спутнику.
Космический историк Кэти Льюис рассказывала: «Сам спутник не был изобретением, которое СССР намеревался запустить. Он строился так, чтобы просуществовать очень долго». Ученые из США параллельно продвигали идею полноценного запуска гражданской спутниковой системы. Но проиграли СССР – местные СМИ и научные журналы писали: «Запуск стал победой науки».
Американцы отмечали другую сторону истории запуска спутника. Впервые люди в США действительно опасались космических бомб или подобного формата нападения. В СССР всего за месяц до этого проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7». Позже на ее основе оказалась разработана ракета-носитель, которая доставила «Спутник-1» на орбиту.
У запуска спутника получился и культурный эффект. Слово «Спутник» после этого события вошло во многие языки мира. В 2017 году в честь «Спутника-1» вообще исследователи назвали равнину на «Плутоне» – один из 14 объектов, которые обнаружила миссия New Horizons. Все они получили имена в честь миссий, проходивших в космическом пространстве в разные исторические времена.
«Спутник-1» повлиял на американских студентов – они попали в научный бум и вдохновились космической гонкой. Инженер-компьютерщик и венчурный капиталист Уильям Х. Давидоу вспоминал момент, когда услышал о спутнике: «Я решал, буду ли бизнесменом или ученым. Я решил, что должен стать ученым». Позже он возглавил микропроцессорное подразделение Intel.
The New York Times однажды выпускал материал с заголовком «Как спутник изменил нас». В науке 1957-й вообще был назван Международным геофизическим годом. Полет «Спутника-1» имел значение со стороны перехода соперничества СССР и США на другую стадию. Теперь оно больше уходило от военной сферы и переносилось на новые грани космического исследования.