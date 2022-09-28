Как создавался первый искусственный спутник Земли: почему СССР опередил США и что именно спутник принес изучению космоса

Первый искусственный спутник Земли – основные факты через 65 лет после запуска

• «ПС-1» – кодовое обозначение спутника. Расшифровка: «Простейший Спутник-1». Так получилось, потому что спутник действительно представлял собой аппарат без сложных фишек. Внешне он напоминал обычный шар из алюминия с четырьмя антеннами и оборудованием. Диаметр составлял всего 58 сантиметров, вес – 83,6 килограмма. Работал радиопередатчик.

• Спутник функционировал на трех серебряно-цинковых аккумуляторах. Ученые считали, что они позволят ему передавать радиосигналы на протяжении двух недель. Все оказалось еще лучше: «Спутник-1» 22 дня подавал признаки жизни через радиосигнал. Потом батареи все-таки разрядились – только тогда и прекратился его характерный сигнал «бип».

• Обычные люди могли следить за спутником уже после запуска. Они наблюдали за ним в бинокли и перехватывали радиосигналы при наличии оборудования. Этим занимались даже радиолюбители в США. «Спутник-1» можно было заметить с Земли до восхода и после захода солнца. Глобально он выглядел маленькой движущейся точкой среди большого количества звезд.