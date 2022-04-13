Самая большая комета в истории летит в сторону Солнца – ее открыл «Хаббл», и она весит 500 триллионов тонн

Комету открыли случайно и не могли исследовать из-за расстояния

Об открытии объявили в 2014 году, хотя на снимки она попала за четыре года до этого. Открытие произошло случайно, когда ученые Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн рассматривали архивные изображения космоса. С тех пор комету пристально изучали.

Ученые предполагали, что это самая большая комета из прежде увиденных, но из-за значительного расстояния от Солнца (4,8 миллиарда километров) изучать ее было сложно. Телескопы не могли различить ее ядро и подтвердить размер, но теперь это удалось сделать благодаря новым снимкам «Хаббла».

Ядро имеет 129 километров в поперечнике

Оно в 50 раз больше ядер известных комет

Массу оценивают в 500 триллионов тонн (в одном триллионе 12 нулей).

Комета летит со скоростью около 35 тысяч километров в час в сторону Солнца, но не приблизится к нему ближе чем на 1,5 миллиарда километров.

Предыдущий рекорд принадлежал комете C/2002 VQ94. Ее открыли в 2002 году, ее диаметр составлял 98 километров.