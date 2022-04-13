Самая большая комета в истории летит в сторону Солнца – ее открыл «Хаббл», и она весит 500 триллионов тонн
Ученые официально открыли самую большую комету, известную людям. Она называется C/2014 UN271 (Бернардинелли – Бернштейна) – ее размеры удалось подтвердить благодаря снимкам «Хаббла».
Комету открыли случайно и не могли исследовать из-за расстояния
Об открытии объявили в 2014 году, хотя на снимки она попала за четыре года до этого. Открытие произошло случайно, когда ученые Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн рассматривали архивные изображения космоса. С тех пор комету пристально изучали.
Ученые предполагали, что это самая большая комета из прежде увиденных, но из-за значительного расстояния от Солнца (4,8 миллиарда километров) изучать ее было сложно. Телескопы не могли различить ее ядро и подтвердить размер, но теперь это удалось сделать благодаря новым снимкам «Хаббла».
- Ядро имеет 129 километров в поперечнике
- Оно в 50 раз больше ядер известных комет
- Массу оценивают в 500 триллионов тонн (в одном триллионе 12 нулей).
- Комета летит со скоростью около 35 тысяч километров в час в сторону Солнца, но не приблизится к нему ближе чем на 1,5 миллиарда километров.
Предыдущий рекорд принадлежал комете C/2002 VQ94. Ее открыли в 2002 году, ее диаметр составлял 98 километров.
«Хаббл» определил размер кометы, хотя она находится в 3 миллиардах километров от него
«Хаббл» по-прежнему не может различить ядро кометы, но отчетливо показывает яркий свет в центре. Поэтому ученые взяли ее снимок, создали на его основе компьютерную модель облака пыли и газа, а потом сопоставили их – и определили ядро. «Это немалый подвиг для чего-то на расстоянии около 2 миллиардов миль», – говорится в пресс-релизе NASA
Соавтор исследования Дэвид Джуитт назвал комету «вершиной айсберга». Он считает, что в отдаленных частях Солнечной системы еще тысячи комет, которые пока человек разглядеть не может.
C/2014 UN271 движется к Солнцу уже более миллиона лет. Ученые предполагают, что она летит из Облака Оорта – предполагаемой области, откуда происходят триллионы комет. Они не формировались там, а были отброшены из Солнечной системы миллиарды лет назад из-за «гравитационной игры в пинбол», пишет NASA.
Облако Оорта остается теорией, поскольку кометы, входящие в него, слишком тусклые и далекие для прямого исследования. NASA считает, что «Вояджер» дойдет до него не раньше чем через 300 лет.