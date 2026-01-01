Билл Симмонс

Дата рождения
25 сентября 1969 г.
Инфо
Американский журналист, подкастер
Лента
Материалы
Материалы
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
Все материалы