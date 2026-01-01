НБА

Дата основания
6 июня 1946 г.
Количество команд
30
Лента
Материалы
Новости
НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе
#Билл Расселл
Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция
#Голден Стэйт Уорриорз
Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
#Расселл Уэстбрук
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Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере
#Никола Йокич
Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
#Лука Дончич
У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
#Бен Симмонс
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней
#ПСЖ
Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Ирвинг вытер ногу о леприкона на гербе «Бостона». Фанат кинул в него бутылкой – и дисквалифицирован на всю жизнь
#Кайри Ирвинг
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
Майкл Джордан − дерьмовый президент
#Майкл Джордан
Полицейский уволен за тикток с шуткой про Леброна. Ранее Леброн писал «Ты следующий» о другом полицейском, который убил афроамериканку
#Леброн Джеймс
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер
#Данте Райт
Игроки «Лейкерс» говорят, что парень из «Атланты» специально травмировал Леброна. Он боролся за мяч и прилег на ногу
#Леброн Джеймс
Игрок «Майами» отстранен за оскорбление евреев. С ним даже порвала команда, в которую он инвестировал
#Майерс Ленард
Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет
#Пит Маравич
Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
#НБА
Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
#Джеймс Харден
Игрок НБА полез за мячом прямо под трибуны. И все увидели отсылку к «Оно» 🎈
#Брэдли Бил
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления
#The Athletic
Батлер имитировал травму глаза в матче НБА. Сказал, что брал советы у актера Уолберга 👀
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#Джимми Батлер
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Бдумс! Это Зайон сломал кольцо во время матча 💥
#Зайон Уильямсон
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
#Клэй Томпсон
Фанаты «Лейкерс» ненавидят собственного игрока
#Кайл Кузма
Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь
#музыка