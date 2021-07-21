Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города

Кто такой Крис Миддлтон: отказал «Лейкерс» после одной фразы и общается с боссами о проблемах команды

1. Играет за «Милуоки» уже восемь лет – среди всей команды только Яннис пришел на несколько месяцев раньше. Год назад Миддлтон сказал: «Мне здесь по кайфу. Я бы хотел провести всю карьеру в «Милуоки». Меня здесь все знают и любят. Я здесь всех знаю и люблю. Порой трудно добиться такой идиллии. Но мне повезло».

2. Однажды отклонил предложение «Лейкерс»: «Они просто говорили, что я усилю команду. Я пошел к менеджеру «Милуоки», и тот сказал: «Крис, ты нам нужен». Эта простая фраза определила мою карьеру».

3. Миддлтон – дальний родственник актрисы Куин Латифы, которая играла в «Ледниковом периоде», «Чикаго», Saturday Night Live и месяц назад сделал каминг-аут.

4. Баскетболист Джош Пауэлл – его двоюродный брат. Он играл в НБА, поездил по миру и даже заглянул в Росси – играл за «Локомотив-Ростов» в 2003-м.

5. Миддлтон – один из доверенных лиц из состава «Милуоки» для генменеджера клуба Джона Хорста. Они часто общаются и обсуждают проблемы, возникшие внутри команды.

Миддлтон изменился, когда в его родном городе стрелок убил темнокожих прихожан церкви. Это подтолкнуло его к мыслям о боге и искоренении расизма

Главное событие, которое повлияло на жизнь Миддлтона – стрельба в церкви американского городка Чарльстон в 2015-м. Тогда 21-летний белый американец напал на прихожан африканской методистской епископальной церкви и убил девятерых. Бабушка Миддлтона, которая десятки лет работала в сложных школах города, знала четырех из девяти погибших. Сам Миддлтон не ходил в эту церковь, но знал ее значение для объединения афроамериканского населения Чарльтона. Помнил историю, как однажды в этой церкви был Мартин Лютер Кинг. И совсем недавно общался с одной из погибших, которая приводила в его баскетбольный лагерь своих племянников.

Он переживаниях той трагедии Миддлтон написал колонку на The Players Tribune:

«Около 21:00 в ночь стрельбы в церкви я ехал в центр Чарльстона, всего в нескольких кварталах от церкви. Я узнал о том, что произошло, только через час, когда вернулся домой. Было жутко понимать, что убийца действовал примерно в то же время, когда я был там. Это мои улицы. В Чарльстоне я родился, вырос, завел друзей и ходил в школу, пока не поступил в колледж. Стрельба в церкви была похожа на нападение на мой дом».