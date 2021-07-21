Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
Кто такой Крис Миддлтон: отказал «Лейкерс» после одной фразы и общается с боссами о проблемах команды
1. Играет за «Милуоки» уже восемь лет – среди всей команды только Яннис пришел на несколько месяцев раньше. Год назад Миддлтон сказал: «Мне здесь по кайфу. Я бы хотел провести всю карьеру в «Милуоки». Меня здесь все знают и любят. Я здесь всех знаю и люблю. Порой трудно добиться такой идиллии. Но мне повезло».
2. Однажды отклонил предложение «Лейкерс»: «Они просто говорили, что я усилю команду. Я пошел к менеджеру «Милуоки», и тот сказал: «Крис, ты нам нужен». Эта простая фраза определила мою карьеру».
3. Миддлтон – дальний родственник актрисы Куин Латифы, которая играла в «Ледниковом периоде», «Чикаго», Saturday Night Live и месяц назад сделал каминг-аут.
4. Баскетболист Джош Пауэлл – его двоюродный брат. Он играл в НБА, поездил по миру и даже заглянул в Росси – играл за «Локомотив-Ростов» в 2003-м.
5. Миддлтон – один из доверенных лиц из состава «Милуоки» для генменеджера клуба Джона Хорста. Они часто общаются и обсуждают проблемы, возникшие внутри команды.
Миддлтон изменился, когда в его родном городе стрелок убил темнокожих прихожан церкви. Это подтолкнуло его к мыслям о боге и искоренении расизма
Главное событие, которое повлияло на жизнь Миддлтона – стрельба в церкви американского городка Чарльстон в 2015-м. Тогда 21-летний белый американец напал на прихожан африканской методистской епископальной церкви и убил девятерых. Бабушка Миддлтона, которая десятки лет работала в сложных школах города, знала четырех из девяти погибших. Сам Миддлтон не ходил в эту церковь, но знал ее значение для объединения афроамериканского населения Чарльтона. Помнил историю, как однажды в этой церкви был Мартин Лютер Кинг. И совсем недавно общался с одной из погибших, которая приводила в его баскетбольный лагерь своих племянников.
Он переживаниях той трагедии Миддлтон написал колонку на The Players Tribune:
«Около 21:00 в ночь стрельбы в церкви я ехал в центр Чарльстона, всего в нескольких кварталах от церкви. Я узнал о том, что произошло, только через час, когда вернулся домой. Было жутко понимать, что убийца действовал примерно в то же время, когда я был там. Это мои улицы. В Чарльстоне я родился, вырос, завел друзей и ходил в школу, пока не поступил в колледж. Стрельба в церкви была похожа на нападение на мой дом».
«Как нация, мы прошли долгий путь после усилия доктора Кинга и многих других. Но когда я увидел последствия разрушительных событий в Чарльтоне, я понял, что нам еще есть куда идти. По божьей благодати мы можем туда попасть. Как говорил президент Обама: «Если мы сможем найти эту благодать, все станет возможным. Если мы сможем воспользоваться этой благодатью, все может измениться». Я молюсь, чтобы мы нашли эту благодать в каждом из нас и продолжили важную работу по искоренению ненависти и расизма».
«Когда я вижу тех, кто пострадал от этой трагедии, включая бабушку, и то, как мой город сплотился перед лицом невзгод, у меня нет друого выбора, кроме как верить в лучшие дни».
Как Миддлтон повлиял на победу «Милуоки»
Самый очевидный момент – он сделал решающее попадание в финальном матче.
Еще:
- В четвертом матче с «Финиксом» обновил личный рекорд результативности – 40 очков. Предыдущий установил в июне – 38 очков.
- В решающем матче финала Востока против «Атланты» набрал 32 очка и вытащил «Милуоки» дальше.
- Главный тренер «Милуоки» Карл Буденхольцер говорит: «Я знаю: даже если у нас самый плохой день, то Миддлтон всегда поможет. Крис – сверхнадежный парень».
- Ну, и восхищение партнеров. Главное – от Янниса: «Это парень, с которым я хочу выстраивать свое наследие, быть вместе с ним. Стать частью его собственного пути, а он может быть частью моего пути. Мы можем делать это вместе».
Взаимоотношение с Яннисом – отдельная тема. Буденхольцер в 2018-м, когда только пришел в «Милуоки», опасался, как бы две сильные личности (Миддлтон и Яннис) не стали тянуть команду каждый на себя. Но у них уже тогда были здоровое общение. За три года оно только укрепилось.
Миддлтон и Яннис вместе тусят, вместе побеждают и регулярно публично респектуют друг другу. Миддлтон называл Янниса главным талантом НБА. Яннис отвечал таким:
«Я сказал Крису: «День, когда ты закончишь с баскетболом, будет самым сложным в моей карьере, потому что мы были с тобой вместе в одной команде все это время. И мы прошли невероятный путь». Он классный партнер по команде – так было с первых моих дней в НБА и продолжается сейчас».
Базово его вклад описывается двумя короткими предложениями:
Яннис – лучший баскетболист современности сейчас. Янниса бы не было без Миддлтона.