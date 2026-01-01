НБА

Дата основания
6 июня 1946 г.
Количество команд
30
Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
#Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол
Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
#Кобе Брайант
Баскетбол
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
#Клэй Томпсон
Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла
#Трэй Янг
Баскетбол
Леброн стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 тысяч очков. До рекорда ему меньше 2400 очков
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
#НБА
Баскетбол
Организаторы матча НБА в Торонто удалили 14 зрителей за неправильное ношение масок
#НБА
Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
Футбол
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
#Стефен Карри
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Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Мемфис» победил в НБА с разницей в 73 очка. Это крупнейший разгром в истории лиги
#НБА
Баскетбол
НБА лишила «Чикаго» и «Майами» драфт-пиков второго раунда. Клубы вели переговоры до открытия рынка свободных агентов
#НБА
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра
#Уэнделл Картер
Баскетбол
«Такое нельзя терпеть». Леброн пожаловался на двух болельщиков из первого ряда судье – их вывели со стадиона
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн отстранен на один матч НБА за удар локтем. Это его первая дисквалификация за 19 сезонов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн Джеймс удален в матче с «Детройтом» после удара локтем. За 19 сезонов в НБА это его второе удаление
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Финикс» победил в 10 матчах подряд. Такого с клубом не было с сезона-2009/10
#Финикс
Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», упустив преимущество в 26 очков. Это первый такой случай в клубе за 25 лет
#НБА
Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
#НБА
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
НБА выпустила предварительные ковидные протоколы. Непривитым игрокам запретят обеды с командой
#НБА
Баскетбол
Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Уэстбрук переходит в «Лейкерс»
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии
#Милуоки (б)
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет
#Милуоки (б)
Баскетбол
«Милуоки» победил «Финикс» в пятом матче серии финала НБА. Это третья победа подряд
#НБА
Баскетбол
«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1
#НБА
Баскетбол
Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта
#Крис Пол
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0
#НБА
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
#НБА
Баскетбол
Расписание финала НБА, где сыграют «Финикс» и «Милуоки»
#НБА
Баскетбол
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
#НБА
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
Игрока «Лейкерс» Алекса Карузо задержали за хранение наркотиков и отпустили после уплаты штрафа
#Алекс Карузо
Баскетбол
👑 Леброн сменил в «Лейкерс» 23-й номер на 6-й
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
#Никола Йокич
Баскетбол
«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру
#НБА
Баскетбол
«Даллас» во втором сезоне подряд вылетел от «Клипперс». На этот раз – в седьмом матче
#НБА
Баскетбол
Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды
#Джеймс Харден
Баскетбол
Кавай вытащил «Клипперс» в седьмой матч серии против «Далласа» – набрал 45 очков за 41 минуту на площадке
#Кавай Леонард
Баскетбол
Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде
#Леброн Джеймс
Баскетбол
В драфте НБА участвуют четыре игрока из России
#драфт НБА
Баскетбол
Кроссовки Стефена Карри с Брюсом Ли на аукционе проданы за 62 тысячи долларов
#Стефен Карри
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
Баскетбол
«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА. «Мемфис» пробился туда через плей-ин
#НБА
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Леброн забросил решающий трехочковый на последней минуте матча плей-ин и вывел «Лейкерс» в плей-офф
#Леброн Джеймс
Баскетбол
В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт». Все пары плей-офф и плей-ин
#НБА
Баскетбол
Самый возрастной игрок НБА сыграл впервые с августа. И получил удаление через три минуты после выхода
#Юдонис Хаслем
Баскетбол
Леброн восстановился после травмы, но не доиграл второй матч после возвращения – снова из-за травмы
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Бруклин» первым вышел в плей-офф НБА на Востоке
#Бруклин
Баскетбол
Карточка с автографом Леброна Джеймса продана за рекордные 5,2 миллиона долларов
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Юта» первой вышла в плей-офф НБА
#Юта
Баскетбол
Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц
#Стефен Карри
Баскетбол
Стефен Карри впервые с марта набрал меньше 30 очков за игру и прервал рекордную для НБА серию
#Стефен Карри
Баскетбол
Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
#Кобе Брайант
Баскетбол
Карри снова набрал 30+ очков. В девятый раз подряд – это личный рекорд
#Стефен Карри