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#НБА #Лос-Анджелес Клипперс #Лос-Анджелес Лейкерс #Даллас #Майами Хит #Мемфис #Миллуоки

Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая

6 часов назад

«Мемфис» стал последним клубом, который попал в плей-офф НБА. Он обыграл «Голден-Стэйт» в овертайме (117:112).

Уже 22 мая сыграют «Миллуоки» и «Майами». Матч начнется в 21:00 по Москве. В 23:00 стартует игра «Лос-Анджелес Клипперс»«Даллас».

Западная конференция

«Юта» – «Мемфис»

«Финикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Денвер» – «Портленд»

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас»

Восточная конференция

«Филадельфия» – «Вашингтон»

«Бруклин» – «Бостон»

«Милуоки» – «Майами»

«Нью-Йорк Никс» – «Атланта»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер НБА
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