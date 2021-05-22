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Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
6 часов назад
«Мемфис» стал последним клубом, который попал в плей-офф НБА. Он обыграл «Голден-Стэйт» в овертайме (117:112).
Уже 22 мая сыграют «Миллуоки» и «Майами». Матч начнется в 21:00 по Москве. В 23:00 стартует игра «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас».
Западная конференция
«Юта» – «Мемфис»
«Финикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Денвер» – «Портленд»
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас»
Восточная конференция
«Филадельфия» – «Вашингтон»
«Бруклин» – «Бостон»
«Милуоки» – «Майами»
«Нью-Йорк Никс» – «Атланта»
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