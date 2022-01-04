Трэй Янг
НБА
Портленд (б)
Атланта
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#Трэй Янг #НБА #Портленд (б) #Атланта

Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла

вчера, 10:22

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта» уступила «Портленду» 131:136.

Лидер «Атланты» Трэй Янг за 37 проведенных на площадке минут реализовал 17 из 26 бросков с игры и 15 из 15 штрафных – всего 56 очков. Это личный рекорд Янга.

Так много в этом сезоне за одну игру еще никто не набирал. Предыдущий лучший результат был у форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта – 51 очко с «Детройтом».

«Атланта» и «Портленд» занимают 12-е места в своих конференциях.

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