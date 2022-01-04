Трэй Янг
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Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла
вчера, 10:22
В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта» уступила «Портленду» 131:136.
Лидер «Атланты» Трэй Янг за 37 проведенных на площадке минут реализовал 17 из 26 бросков с игры и 15 из 15 штрафных – всего 56 очков. Это личный рекорд Янга.
Так много в этом сезоне за одну игру еще никто не набирал. Предыдущий лучший результат был у форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта – 51 очко с «Детройтом».
«Атланта» и «Портленд» занимают 12-е места в своих конференциях.
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