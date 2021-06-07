НБА
Лос-Анджелес Клипперс
Даллас
«Даллас» во втором сезоне подряд вылетел от «Клипперс». На этот раз – в седьмом матче
вчера, 10:43
«Клипперс» уступали в серии 0-2 и 2-3, но в седьмой игре переиграли «Даллас» с преимуществом в 15 очков. «Далласу» не помогли 46 набранных очков Луки Дончича.
В 2020-м они впервые встретились в плей-офф НБА. Тогда тоже победили «Клипперс» – 4-2.
Теперь окончательно сформированы полуфиналы конференций.
Запад:
Восток:
- «Филадельфия» – «Атланта» («Атланта» уже повела 1-0).
- «Бруклин» – «Милуоки» («Бруклин» ведет 1-0).
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