«Даллас» во втором сезоне подряд вылетел от «Клипперс». На этот раз – в седьмом матче

«Клипперс» уступали в серии 0-2 и 2-3, но в седьмой игре переиграли «Даллас» с преимуществом в 15 очков. «Далласу» не помогли 46 набранных очков Луки Дончича.

В 2020-м они впервые встретились в плей-офф НБА. Тогда тоже победили «Клипперс» – 4-2.

Теперь окончательно сформированы полуфиналы конференций.

Запад:

Восток: