Джеймс Харден
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#Джеймс Харден #НБА #Бруклин #Миллуоки

Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды

06 июня, 10:40

«Бруклин» выиграл у «Миллуоки» первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА (115:107). Одно из главных событий матча – травма Джеймса Хардена.

Он провел на площадке 43 секунды, хотя вышел в стартовой пятерке. После первой четверти «Бруклин» написал в твиттере, что у Хардена проблемы с подколенным сухожилием. И в игру он не вернется.

Кевин Дюрэнт уже прокомментировал травму Хардена: «Это отстой. Знаю, что он хочет быть здесь с командой в этот момент. Это просто отстой». Похожее мнение высказал и главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.

Пока нет точных сроков возвращения Хардена. «Бруклин» и «Миллуоки» проведут следующую игру 8 июня в 02:30 по московскому времени.

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Источник:
твиттер «Бруклина»
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