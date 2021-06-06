Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды

«Бруклин» выиграл у «Миллуоки» первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА (115:107). Одно из главных событий матча – травма Джеймса Хардена.

Он провел на площадке 43 секунды, хотя вышел в стартовой пятерке. После первой четверти «Бруклин» написал в твиттере, что у Хардена проблемы с подколенным сухожилием. И в игру он не вернется.

Кевин Дюрэнт уже прокомментировал травму Хардена: «Это отстой. Знаю, что он хочет быть здесь с командой в этот момент. Это просто отстой». Похожее мнение высказал и главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.

Пока нет точных сроков возвращения Хардена. «Бруклин» и «Миллуоки» проведут следующую игру 8 июня в 02:30 по московскому времени.