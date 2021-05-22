НБА
Голден Стэйт Уорриорз
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#НБА #Голден Стэйт Уорриорз #Мемфис

«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА. «Мемфис» пробился туда через плей-ин

7 часов назад

«Голден Стэйт» сначала играл с «Лейкерс», потом – с «Мемфисом». Для попадания в плей-офф НБА хватало победы в одном из этих двух матчей.

Сначала «Голден Стэйт» проиграл «Лейкерс» (100:103). Теперь было поражение в овертайме от «Мемфиса» (112:117).

Все эти команды участвовали в турнире плей-ин. Это дополнительное мини-соревнование от НБА. Мы подробно рассказывали о нем в отдельном материале.

«Мемфис» занял девятое место в регулярном сезоне НБА. Перед игрой с «Голден Стэйт» он победил «Сан-Антонио».

Сейчас – такая радость после выхода в плей-офф. Там «Мемфис» сыграет с «Ютой».

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