«Голден Стэйт» не попал в плей-офф НБА. «Мемфис» пробился туда через плей-ин

«Голден Стэйт» сначала играл с «Лейкерс», потом – с «Мемфисом». Для попадания в плей-офф НБА хватало победы в одном из этих двух матчей.

Сначала «Голден Стэйт» проиграл «Лейкерс» (100:103). Теперь было поражение в овертайме от «Мемфиса» (112:117).

Все эти команды участвовали в турнире плей-ин. Это дополнительное мини-соревнование от НБА. Мы подробно рассказывали о нем в отдельном материале.

«Мемфис» занял девятое место в регулярном сезоне НБА. Перед игрой с «Голден Стэйт» он победил «Сан-Антонио».

Сейчас – такая радость после выхода в плей-офф. Там «Мемфис» сыграет с «Ютой».