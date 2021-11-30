Уэнделл Картер
НБА
Орландо Мэджик
Кливленд Кавальерс
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Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра
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28 ноября «Кливленд» переиграл «Орландо» со счетом 105:92. Главный момент матча связан с поведением центрового «Орландо» Уэнделла Картера.
В четвертой четверти бросок Картера с нарушением, как ему показалось, заблокировал соперник. Первая реакция Картера – обращение к судье. Вторая, когда тот не отреагировал – Картер швырнул в него.
Картер за технический фол был удален с площадки. После он получил штраф в 35 тысяч долларов за свою выходку.
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