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#Уэнделл Картер #НБА #Орландо Мэджик #Кливленд Кавальерс
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Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра

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28 ноября «Кливленд» переиграл «Орландо» со счетом 105:92. Главный момент матча связан с поведением центрового «Орландо» Уэнделла Картера.

В четвертой четверти бросок Картера с нарушением, как ему показалось, заблокировал соперник. Первая реакция Картера – обращение к судье. Вторая, когда тот не отреагировал – Картер швырнул в него.

Картер за технический фол был удален с площадки. После он получил штраф в 35 тысяч долларов за свою выходку.

Источник:
Yahoo
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