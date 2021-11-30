Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра

28 ноября «Кливленд» переиграл «Орландо» со счетом 105:92. Главный момент матча связан с поведением центрового «Орландо» Уэнделла Картера.

В четвертой четверти бросок Картера с нарушением, как ему показалось, заблокировал соперник. Первая реакция Картера – обращение к судье. Вторая, когда тот не отреагировал – Картер швырнул в него.

Картер за технический фол был удален с площадки. После он получил штраф в 35 тысяч долларов за свою выходку.