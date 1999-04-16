Уэнделл Картер

Дата рождения
16 апреля 1999 г.
Факт
Был выбран «Чикаго Буллз» на драфте НБА 2018 года под общим 7-м номером
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Игрок «Орландо» получил штраф в 35 тысяч долларов за бросок очков в арбитра
#Уэнделл Картер
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