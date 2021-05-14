Самый возрастной игрок НБА сыграл впервые с августа. И получил удаление через три минуты после выхода

Несколько цифр о выходе Хаслема:

Хаслем 60 раз был запасным в нынешнем сезоне.

Дебют произошел за четыре дня до конца регулярного чемпионата.

Его последний матч в НБА был в августе 2020 года – еще в прошлом сезоне.

Хаслему 40 лет. Это самый возрастной действующий игрок НБА. Текущий сезон для в него – 18-й подряд в лиге. Он дебютировал в НБА в 2003 году и всю карьеру провел в «Майами». За это время у него 850 сыгранных матчей и три победы в НБА.

Хаслем не игрок основного состава: в последних трех сезонах он провел 15 матчей. Но клуб считает его «хранителем культуры» команды, поэтому продлевает с ним контракты, говорится на сайте НБА.

«Прекрасное воспоминание. Если это последняя игра, то я закончил ее так, как мог только Юдонис Хаслем: удалением», – сказал Хаслем. «Майами» еще не завершил сезон: он сыграет в плей-офф НБА. Поэтому у Хаслема есть возможность сыграть в сезоне еще раз.