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Расписание финала НБА, где сыграют «Финикс» и «Милуоки»
04 июля, 10:34
«Финикс» и «Милуоки» вышли в финал сезона НБА. Там они сыграют серию до четырех побед. Полное расписание матчей:
- 7 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки»
- 9 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки»
- 12 июля, 03:00. «Милуоки» – «Финикс»
- 15 июля, 04:00. «Милуоки» – «Финикс»
- 18 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки» (если потребуется)
- 21 июля, 04:00. «Милуоки» – «Финикс» (если потребуется)
- 23 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки» (если потребуется)
«Финикс» на пути к финалу прошел «Лос-Анджелес Клипперс». Серия завершилась в шести играх. С таким же счетом «Милуоки» обыграл «Атланту».
Яннис Адетокумбо пока травмирован. Он может пропустить первую игру финальной серии. «Милуоки» вышел в финал впервые с 1974 года.
Яннис и Танасис Адетокумбо – вторая пара братьев в финале НБА. Только Эл и Дик МакГуайры вместе попадали в финал в 1952-м и в 1953-м. Они играли за «Никс».
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