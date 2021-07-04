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#НБА #Милуоки (б) #Финикс

Расписание финала НБА, где сыграют «Финикс» и «Милуоки»

04 июля, 10:34

«Финикс» и «Милуоки» вышли в финал сезона НБА. Там они сыграют серию до четырех побед. Полное расписание матчей:

  • 7 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки»
  • 9 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки»
  • 12 июля, 03:00. «Милуоки» – «Финикс»
  • 15 июля, 04:00. «Милуоки» – «Финикс»
  • 18 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки» (если потребуется)
  • 21 июля, 04:00. «Милуоки» – «Финикс» (если потребуется)
  • 23 июля, 04:00. «Финикс» – «Милуоки» (если потребуется)

«Финикс» на пути к финалу прошел «Лос-Анджелес Клипперс». Серия завершилась в шести играх. С таким же счетом «Милуоки» обыграл «Атланту».

Яннис Адетокумбо пока травмирован. Он может пропустить первую игру финальной серии. «Милуоки» вышел в финал впервые с 1974 года.

Яннис и Танасис Адетокумбо – вторая пара братьев в финале НБА. Только Эл и Дик МакГуайры вместе попадали в финал в 1952-м и в 1953-м. Они играли за «Никс».

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Источник:
Гол.ру
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