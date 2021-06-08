«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру

Во второй игре полуфинала Восточной конференции «Бруклин» победил «Милуоки» 125:86. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бруклина».

Разница «+39» – крупнейшая в истории для «Бруклина» в матчах плей-офф.

По ходу встречи его преимущество увеличивалось до 49 очков.

Разгром клуб оформил без одного из своих лидеров – Джеймс Харден травмирован.

Положение в трех других полуфиналах: