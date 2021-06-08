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«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру
вчера, 11:00
Во второй игре полуфинала Восточной конференции «Бруклин» победил «Милуоки» 125:86. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бруклина».
- Разница «+39» – крупнейшая в истории для «Бруклина» в матчах плей-офф.
- По ходу встречи его преимущество увеличивалось до 49 очков.
- Разгром клуб оформил без одного из своих лидеров – Джеймс Харден травмирован.
Положение в трех других полуфиналах:
- «Филадельфия» – «Атланта» 0-1.
- «Юта» – «Клипперс» 0-0.
- «Финикс» – «Денвер» 1-0.
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