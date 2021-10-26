Куинн Хьюз
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Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Локомотив-Кубань
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
час назад
«Локомотив-Кубань» написал о трансфере разыгрывающего Куинна Кука. Контракт подписан до конца сезона.
- Куку 28 лет. Он дебютировал в НБА в 2017 году за «Даллас», в том же году перешел сначала в «Новый Орлеан», а потом в «Голден Стейт Уорриорз», с которым в 2018-м выиграл НБА.
- После этого играл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и побеждал в чемпионате в 2020-м. Оттуда по ходу сезона-2020/21 перешел в «Кливленд».
- В межсезонье этого года он тренировался с «Портлендом», но в итоговую заявку не попал.
Он провел в НБА 188 матчей, набирая в среднем 6,4 очка за игру, делая 1,7 подбора и отдавая 1,6 передачи за игру.
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