Локомотив-Кубань

Дата основания
1946 г.
Достижения
Победитель Еврокубка-2012/13
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Баскетбол
Двукратный чемпион НБА Куинн Кук перешел в «Локомотив-Кубань». Он выигрывал лигу с «Уорриорз» и «Лейкерс»
#Куинн Хьюз
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