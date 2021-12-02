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#НБА #Майами Хит #Чикаго

НБА лишила «Чикаго» и «Майами» драфт-пиков второго раунда. Клубы вели переговоры до открытия рынка свободных агентов

6 часов назад

НБА объявила об итогах расследования против «Чикаго» и «Майми». Клубы подозревали в тамперинге – ведении переговоров до официального открытия рынка свободных агентов.

  • Расследование продолжалось четыре месяца. Речь в нем идет о трансферах Кайла Лури из «Торонто» в «Майами» и Лонзо Болла из «Нового Орлеана» в «Чикаго».
  • Об обеих сделках объявили в течение нескольких минут после официального открытия рынка 2 августа. Из-за этого они привлекли внимание лиги.

Среди возможных санкций за тамперинг: штрафы, аннулирование контрактов, отстранение руководителей или лишение драфт-пиков. «Чикаго» и «Майами» лишены только драфт-пиков второго раунда.

Американские СМИ считают, что подобные наказания не искореняют проблему тамперинга. Клубы по-прежнему ведут неофициальные переговоры, несмотря на запрет, а наказания применяются нерегулярно и несурово.

Sportskeeda пишет, что клубы почти никогда не получали многомиллионных штрафов. За последние годы наиболее высокий штраф – 500 тысяч долларов «Лос-Анджелес Лейкерс» за переговоры Полом Джорджем, который выступал за «Индиану».

Лига считает тамперингом не только факт переговоров, но и публичные заявления. Президента «Майми» летом 2021 года оштрафовали за слова о том, что он поприветствовал бы возвращение Леброна Джеймса в клуб.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НБА
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