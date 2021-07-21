«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии). Он проиграл первые два матча подряд, но потом победил в четырех подряд.

«Финикс» 118:105 «Финикс» 118:108 «Милуоки» 120:100 «Милуоки» 109:103 «Милуоки» 123:119 «Милуоки» 105:98

До него только четыре клуба НБА отыгрывались с 0:2 в финальной серии:

🏆 2016. «Кливленд» – «Голден Стэйт Уорриорз» (4:3)

🏆 2006. «Майами Хит» – «Даллас» (4:2)

🏆 1977. «Портленд» – «Филадельфия» (4:2)

🏆 1969. «Бостон» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:4)



