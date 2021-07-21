Милуоки (б)
НБА
«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии
2 часа назад
«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии). Он проиграл первые два матча подряд, но потом победил в четырех подряд.
- «Финикс» 118:105
- «Финикс» 118:108
- «Милуоки» 120:100
- «Милуоки» 109:103
- «Милуоки» 123:119
- «Милуоки» 105:98
До него только четыре клуба НБА отыгрывались с 0:2 в финальной серии:
🏆 2016. «Кливленд» – «Голден Стэйт Уорриорз» (4:3)
🏆 2006. «Майами Хит» – «Даллас» (4:2)
🏆 1977. «Портленд» – «Филадельфия» (4:2)
🏆 1969. «Бостон» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:4)
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