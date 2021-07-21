Милуоки (б)
НБА
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#Милуоки (б) #НБА

«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии

2 часа назад

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале плей-офф НБА (4:2 в серии). Он проиграл первые два матча подряд, но потом победил в четырех подряд.

  1. «Финикс» 118:105
  2. «Финикс» 118:108
  3. «Милуоки» 120:100
  4. «Милуоки» 109:103
  5. «Милуоки» 123:119
  6. «Милуоки» 105:98

До него только четыре клуба НБА отыгрывались с 0:2 в финальной серии:

🏆 2016. «Кливленд» – «Голден Стэйт Уорриорз» (4:3)

🏆 2006. «Майами Хит» – «Даллас» (4:2)

🏆 1977. «Портленд» – «Филадельфия» (4:2)

🏆 1969. «Бостон» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:4) 


 

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Источник:
сайт НБА
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